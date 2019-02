Sarah Lombardi: So heiß, haben wir sie noch nie gesehen

Montag, 4. Februar 2019 09:09 Uhr

Gestern Abend begeisterte Sarah Lombardi bei ‚Dancing on Ice‚ erneut auf Kufen und konnte am Ende des Abends – unter den verbliebenen Promis – die Höchstpunktzahl absahnen. Doch viel besser als all das war Lombardis Optik.

Auf Instagram kündigte Sarah bereits im Vorfeld an: „Heut dürfen wir euch eine ganz andere Seite zeigen und hoffen das es euch gefallen wird.“

Wie recht sie doch hatte! In knackiger Lackhose, einem roten Top und wilder Lockenmähne fegte die Sängerin über die Eisfläche und ließ sich von ihrem Tanzpartner Joti durch die Luft wirbeln. Dass sie am Ende die meisten Punkte kassierte, war bei dieser Darbietung keine große Überraschung.

Was sonst noch passierte

Ebenfalls noch im Rennen sind Sarina Nowak, John Kelly und Timur Bartels, wobei Letzterer gestern Abend nicht bei der Live-Sendung dabei sei konnte. „Er ist heute Morgen abgereist zu seiner Familie. Wir schicken all unsere Kraft, unsere ganze Liebe und unser Herz zu ihm. Das ist manchmal wichtiger als so eine Show“, so Moderatorin Marlene Lufen zu Beginn.

Die Sendung gestern Abend verlassen musste Aleksandra Bechtel und wird beim kommenden Finale nicht dabei sein. John Kelly, mit mittelmäßiger Darbietung, darf sich über eine weitere Runde auf dem Eis freuen.