„Schlag den Star“: Cathy Hummels sagt Teilnahme ab – Blümchen kommt

Eigentlich hätte Cathy Hummels am kommenden Samstag gegen YouTuberin Dagi Bee bei „Schlag den Star“ antreten sollen, heute gab die Frau von Kicker Mats Hummels jedoch bekannt, dass sie ihre Teilnahme zurückziehen wird.

Diese Entscheidung traf sie Aufgrund des Coronavirus. In einem Video auf Instagram erklärt sie ihre Entscheidung: „Ich war gerade auf dem Weg nach Köln, da hat mein Papa mich angerufen, dass mein Onkel und meine Tante den Coronavirus haben. Da wir in unserer Familie sehr engen Kontakt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl den Ludwig bei Oma, Opa und meiner Schwester zu lassen.“

Ersatz ist gefunden

Cathy Hummels möchte sich nun selbst testen lassen und vor allen sich in Quarantäne begeben, wie sie erzählt: „So schwer es mir fällt habe ich mich dazu entschieden „Schlag den Star“ abzusagen. Auch, um meine Familie zu unterstützen und mich selbst auf Corona zu testen und in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben, weil ich selbst einfach nicht so verantwortungslos sein möchte.“

Trotzdem wird „Schlag den Star“ am Samstag stattfinden: „Ich wünsche den Girls viel Spaß morgen, es wurde schon Ersatz gefunden. Vielleicht bin ich ein anderes Mal dabei.“ Denn, für Cathy wird Sängerin Blümchen antreten und die hat Bock zu gewinnen: „Dagilein, komm ruhig zum Blümchen. Aber Vorsicht: Auch die schönsten Blumen haben Dornen!“, wie es in einem Statement heißt.

„Schlag den Star“, am Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben