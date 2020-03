„Schlag den Star“: Dagi Bee tritt gegen Cathy Hummels an

Influencerin Dagi Bee tritt im Fernsehen gegen Moderatorin und Spielerfrau Cathy Hummels an! Kommt es zum echten Girlfight der wollen die Kätzchen nur spielen?

Youtuberin, Instagrammerin und „Webproduzentin“ Dagi Bee (25) tritt in der neusten Ausgabe der ProSieben-Challenge-Show „Schlag den Star“ gegen Moderatorin Cathy Hummels (32) an. Das verkündete der Sender heute. Am 21. März 2020 kommt es dann ab 20.215 Uhr zur wie gewohnt mehrstündigen Battle-Show. Welche der beiden Power-Frauen macht sich nur einen Tag nach dem „Weltglückstag“ zur Gewinnerin? Welche der beiden schlagfertigen Stars siegt mit Kampfgeist, Köpfchen und Geschick?

Rita Ora performt neue Single

Dagi Bee (eigentlich Dagmar Nicole Kazakov) und Cathy Hummels treten in bis zu 15 Runden in Deutschlands bekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt wie gewohnt bei „Schlag den Star“ durch den Abend. Der Reporter, Kommentator, Moderator, Produzent, Spielzeug-Erfinder und freier Unternehmer Ron Ringguth kommentiert die einzelnen Spiele. Als Music-Act ist Rita Ora („How to be lonely“) angekündigt.

Übrigens: Dagi Bee hat auf Insta 6,1 Millionen Kunden und Cathy Hummels 518.000.

„Schlag den Star“, am Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben