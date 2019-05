Schlag den Star: Felix Neureuther tritt gegen Christoph Kramer an

Dienstag, 28. Mai 2019 10:20 Uhr

Das ist ja endlich mal eine spannende Partie! Ski-Weltmeister Felix Neureuther (35) kämpft Mitte Juni bei „Schlag den Star“ ProSieben gegen Fußball-Weltmeister Christoph Kramer (28)!

Zwei echte Sportskanonen treten gegeneinander an: Skirennläufer vs. Fußballprofi. Slalom-As gegen Mittelfeld-Stratege. Bayern vs. NRW. Weltmeister gegen Weltmeister! Felix Neureuther kämpft in der ProSieben Challenge-Show gegen Christoph Kramer. In bis zu 15 Runden treten die beiden Weltmeister im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts.

Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei „Schlag den Star“ durch den Abend, Ron Ringguth (bekannt aus den TV-Total-Eventshows) kommentiert.

Bryan Adams und Sarah Conner als Showacts

Bei Weltmeisterschaften gewann Felix fünf Medaillen, drei im Slalom und zwei im Mannschaftswettbewerb. Mitte März 2019 beendete er seine Karriere.Dich einen neuen Job hat er schon in der Tasche: Neureuther wird Markenbotschafter von Jack Wolfskin: Ab 1. Juli 2019 soll eine langfristig Partnerschaft beginnen.

Mittelfeldspieler Christoph Kramer steht bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Er ist auch deutscher Nationalspieler und wurde 2014 Weltmeister.

Als Music-Acts sind der kanadische Rockstar Bryan Adams („All or Nothing“) und die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor mit dabei. Letztere wird neues Material aus ihrem kommenden album präsentieren.