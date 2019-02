„Schlag den Star“: So besiegte Sascha Tim Mälzer – Die Videos

Sonntag, 10. Februar 2019 09:53 Uhr

TV-Koch Tim Mälzer und Popstar Sasha battelten sich am Samstagabend sich bei „Schlag den Star“ bis zur Schnappatmung. Am Ende triumphiert Musiker Sasha in einem umkämpften Matchballspiel und gewinnt das Duell auf ProSieben.

„Ich fand’s abgefahren! Das war das erste Mal, dass ich mich einer so krassen Challenge gestellt habe. Es war schön, spannend und körperlich echt anstrengend! Und am Ende war es ja doch ein knappes Höschen. Ich hätte es aber auch Tim gegönnt“, so Sasha nach seinem Sieg.

Und Tim Mälzer erklärte: „Hier haben wir heute echt die Hosen runtergelassen! Tolle Spiele – und das Baggerfahren fand ich super. Und gegen Sasha hat es eh Spaß gemacht. Aber teilweise war ich auch enttäuscht von mir und von meiner Leistung. Ich habe das Geld ja schon gerochen! Vielleicht bin ich ja doch nicht so geil, wie ich immer denke“. Richtig erkannt.

Die Quoten waren respektabel: Sehr starke 16,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen den unterhaltsamen Schlagabtausch – das waren 21,01 Millionen. Im Gegensatz zu sonst ein bemerkenswerter Anstieg. Erstmals seit Oktober 2016 (Bülent Ceylan gegen Fabian Hambüchen) lagen die Einschaltquoten über der 2-Mio-Marke.

Übrigens: Für die neue Showreihe „Schlag den Besten“ sucht ProSieben ab sofort Kandidatinnen und Kandidaten, die so sportlich und ehrgeizig sind wie Sasha und Tim Mälzer. Weitere Infos auf schlag-den-besten.de.

Das Spieleprotokoll

Spiel 1. Hammer-Spiel zum Warmwerden!

Bei „Nagel-Zweikampf“ gewinnt, wer die meisten Nägel ins Brett geschlagen bzw. wieder entfernt hat. Sasha zeigt, wo der Hammer hängt. Er geht mit 1:0 in Führung.

Spiel 2. Schau‘ mir in die „Augen“, Kleiner!

Wer erkennt die meisten Promis an den Augen? Sasha hat den besseren Durchblick. Er führt mit 3:0.

Spiel 3. Heiße Luft!?

Wer kann am schnellsten die Tischtennisbälle auf die Teller „Um-Pusten“ und verteilen? Sasha ist Pustekönig. 6:0 für den Sänger.

Spiel 4: Wer schießt bei „Ecke, Tor“ die meisten Bälle ins Tor?

Fußballfans Mälzer und Sasha schießen von beiden Seiten um die Wette. Sasha ist der bessere Techniker. Er führt 10:0.

Spiel 5. Wer schafft es, in Nullkommanix bei „Zahlen schreiben“ die korrekten Ziffern wiederzugeben? Tim Mälzer als selbsternannte „Pummelhummel“ schlägt sich wacker, doch es reicht wieder nicht. Sasha führt jetzt 15:0.

Spiel 6. Das perfekte Spiel für Jungs mit Spieltrieb! Mit ferngesteuerten Autos müssen bei „Ballons stechen“ die gegnerischen Luftballons kaputt gemacht werden. Tim Mälzer spielt Terminator. Und gewinnt sein erstes Spiel. 15:6 für Sasha.

Spiel 7. Verflixt und zugehört! Wer hat bei „Musik-Memory“ die Nase vorn? Koch schlägt Musiker – und Tim Mälzer holt weiter auf. Nur noch 15:13 für Sasha.

Spiel 8. Es wird wieder sportlich! Beim „Handball“ zeigt sich Tim Mälzer von seiner agilen Seite. Er macht gute Figur – und gewinnt trotz Schnappatmung. Mälzer übernimmt zum ersten Mal mit 21:15 die Führung.

Spiel 9. Zeit für das Kult-Spiel „Blamieren oder Kassieren“: Sasha weiß mehr, es kommt zum wieder zum Führungswechsel: 24:21 für Sasha.

Spiel 10. Ein Männertraum wird wahr: Wer beweist das bessere Führungshändchen beim „Bagger-Puzzle“? Baggerführer Sasha macht das Rennen. 34:21.

Spiel 11. Grips ist gefragt bei „Was passt nicht?“ – Welches Bild passt nicht zum Oberbegriff? Die Köpfe rauchen. Am Ende gewinnt Sasha erneut. 45:21.

Spiel 12. Und wieder ein sportliches Spiel: Wer hat im „Reaktionsduell“ an der Lichterwand die Nase vorn? Sasha überzeugt mit Technik. Es steht 57:21.

Spiel 13. Matchball-Spiel! Wer bildet bei „Zuordnen“ die richtigen Paarungen und sahnt ab? Tim Mälzer macht es spannend: Er gewinnt und bleibt im Spiel. 57:34 für Sasha.

Spiel 14. Wer hat bei „Faden essen“ den schnelleren Zug und verspeist das Gummibärchen am schnellsten? Sasha legt das Gummibärchen unerlaubterweise ab und gewinnt, doch Elton entscheidet sich für eine Wiederholung des Durchgangs. Sasha gewinnt erneut . Er bezwingt Tim Mälzer mit 71:34 Punkten bei „Schlag den Star“ und gewinnt 100.000 Euro.