„Schlag den Star“: Verletzter Max Mutzke gewinnt haushoch

Sänger und „The Masked Singer“-Gewinner Max Mutzke gegen Comedian Teddy Teclebrhan – das ist zu Beginn ein ungewöhnlicher lustiger Schlagabtausch, bei dem der Comedystar sogar das Gesangsduell gewinnt!

Danach geht Max Mutzke in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ aber klar in Führung – bis es zu einem schmerzhaften Drama kommt. Er verletzt sich beim Fechtduell an der linken Wade, muss ärztlich behandelt werden. Der Sänger kann nicht mehr auftreten und Moderator Elton bietet ihm sogar an, das Spiel abzubrechen! Doch der Siegeswille ist bei Max Mutzke stärker als die Schmerzen. Er kämpft mit einem Muskelfaserriss weiter, gewinnt das Fechtduell und holt mit 62:4 Punkten den Sieg bei „Schlag den Star“.

„Du bist für mich der Gewinner der Herzen“, sagte ein erschöpfter Max Mutzke nach dem Sieg zu seinem Freund Teddy Teclebrhan. „Nach dem ersten Spiel dachte ich: Oh Gott, das kann ich auch verlieren. Und dann habe ich festgestellt: Mein Geist funktioniert auch unter Druck. Der Abend war mega, auch Elton hat das super gemacht. Und bei Teddy freue ich mich immer, wenn ich ihn gegenüber habe, weil es jedes Mal Riesenspaß mit ihm macht.“

Der unterlegene Teddy nach der Sendung: „Ich bin froh, dass Max mein Gegner war, er ist auch ein Freund. Klar hätte ich ihn gern in einigen Spielen geschlagen, aber er war einfach sehr gut. Und geflashed hat mich natürlich, das Song-Duell zu gewinnen. Welche Ehre!“

Das Spiele-Protokoll

Spiel 1: Schneller Start!

Das perfekte Warmup für den Spieleabend: Wer hechtet am schnellsten über drei hintereinander stehende Kästen? Teddy verzichtet auf den Helm, macht das Rennen und geht mit 1:0 in Führung!

Spiel 2: Voll abgefahren!

Die Raterunde für Autofans: Wer erkennt die meisten Hersteller und Modelle? Beide flogen erstmal aus der Kurve, am Ende fährt Max einen knappen Sieg ins Ziel, geht mit 2:1 in Führung.

Spiel 3: Song Contest!

Das Live-Duell der Stimmen – wer singt am besten, wer liefert die überzeugendste Show? Ein Duell mit Gänsehaut-Songs von Rihanna bis Prince. Die Zuschauer stimmen ab – und dann die Megaüberraschung: Teddy gewinnt mit 64 Prozent der Stimmen klar gegen Supersänger Max und geht mit 4:2 in Führung!

Spiel 4: Rückwärts Rechnen!

Mit dem Auto an Verkehrsschilder heranfahren, in der Rückwärtskamera Rechenaufgaben lesen und sie auch noch lösen – das ist zuviel Mathematik für den witzigen Teddy, dessen Stärken eindeutig im fahrerischen Bereich liegen. Max punktet beim Renn-Rechnen, geht mit 6:4 in Führung.

Spiel 5: Tierischer Test!

Entspannung sieht anders aus! Max und Teddy sitzen leicht verkrampft nebeneinander auf einem Bullen, beide Tiere wollen leider nicht stillhalten. Wer von den Cowboys zuerst abgeworfen wird, verliert den Durchgang. Nach fünf Rodeo-Runden steht fest: der tierische Max gewinnt den wilden Ritt, stürmt mit 11:4 Punkten nach vorn.

Spiel 6: Cool und Konzentriert!

Sich einen Satz merken und ihn genau so wiedergeben, wie er aufgeschrieben ist, während der Gegner alles tut, um den Mitspieler abzulenken. Comedystar Teddy gibt alles, aber Max bleibt cool, entscheidet das Merk-Duell nach insgesamt sieben Sätzen für sich. Neuer Spielstand: 17:4

Spiel 7: Ausgebootet

Wer macht mit seinem Kurbelboot am meisten Fahrt, wer schlägt als erster an? Nach vier Wasserspielen steht fest: Teddy hat die falsche Technik, geht baden! Maxi-Max dreht jubelnd ab, der ausgebootete Teddy liegt mit 4:24 Punkten hinten.

Spiel 8: Werfen nach Gefühl!

Die Spieler tragen eine dunkel Brille, können nichts sehen und müssen „blind“ einen Ball ins Tor des Gegners werfen. Wer nach zwei Durchgängen die meisten Treffer hat, gewinnt das Spiel. Magic Max verwandelt den entscheidenden Spielball, zieht mit 32:4 Punkten davon.

Spiel 9: Blamieren oder Kassieren!

Lösung gesucht! Wer auf den Button drückt, hat fünf Sekunden Zeit, um eine Frage richtig zu beantworten und dafür reinen Punkt zu kassieren. Ist die Antwort falsch, geht der Punkt zum Gegner. Teddy beweist, dass er als Quiz-Joker die falsche Wahl wäre, Max zieht weiter davon, führt jetzt schon mit 41:4.

Spiel 10: Touché!

Die Kontrahenten kreuzen die Klingen und es wird schmerzhaft für Max! Er verletzt sich an der linken Wade, muss bandagiert werden und kämpft sichtlich angeschlagen weiter! Er kann nicht mehr richtig auftreten, humpelt – aber sein Siegeswille betäubt die Schmerzen! Er gewinnt das Degen-Duell, baut die Führung auf 51:4 Punkte aus und stellt danach sogar noch seine neue Single ‚Schwerelos‘ vor – wegen der Verletzung anfangs im Sitzen.

Spiel 11: Matchball für Max!

Schnelligkeit zählt! 1:30 – wer innerhalb von jeweils 90 Sekunden die meisten Aufgaben löst, bekommt die Punkte. Spannung pur – für den

verletzten Max ist es ein Matchball! Geht er als Sieger aus dem Match, ist er von Teddy nicht mehr einzuholen. Und er nutzt seine Chance!

Max gewinnt das Spiel, zieht mit 62:4 Punkten davon und holt sich den Koffer mit 100.000 Euro!