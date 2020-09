02.09.2020 13:08 Uhr

„Schlag den Star“: Verona Pooth und Janine Kunze machen sich bereit

Am Samstag öffnet ProSieben den "Schlag den Star"-Ring für zwei Ladys des deutschen Fernsehens: Verona Pooth und Janine Kunze.

Im Vorfeld geben sich die Werbeikone und die Schauspielerin in einigen Videos auf Social Media angriffslustig.

Am Samstag ist es soweit: Verona Pooth (52) tritt bei „Schlag den Star“ (ProSieben, 20:15 Uhr) gegen Janine Kunze (46) an. Auf Social Media präsentieren sich die Frauen bereits kampflustig. In einem Trailer für die Show kündigt Pooth an: „Ich muss nicht unbedingt gewinnen. Ich will nur nicht Zweite werden.“ Kunze lässt sich davon nicht einschüchtern: „Gegen Verona? Ich glaub ich lach mich Pooth!“

Challenge am 5. September

In weiteren Videos ist zu sehen, wie sich die Frauen etwa herzlich umarmen und dann – scherzhaft – hinter dem Rücken der anderen lästern. Doch alles nur Spaß! In einem anderen Video kündigen die beiden Freundinnen an, dass sie abends gemeinsam Fragen der Fans beantworten wollen. Der Wettkampf am 5. September bei ProSieben dürfte trotzdem knackig werden. Laut Pressemitteilung stellt Verona ihre Konkurrentin bereits auf einen harten Kampf ein: „Janine, soll ich Dir ein kleines Geheimnis verraten? Bei ‚Schlag den Raab‘, hab‘ ich den Stefan trainiert – aber pssst!“

Quelle: instagram.com

