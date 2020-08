14.08.2020 18:37 Uhr

Schock: Katy Bähm klärt auf und Jasmin Tawil badet in Klamotten!

Lachen, Lieben, Lästern: auch in einem Märchenland geht es manchmal zu wie im realen Leben. Hetero, schwul oder bi?

Die Berliner Drag Queen Katy Bähm gibt intime Einblicke in ihr aufregendes Liebesleben. Doch das war's noch nicht.

Das passiert an Tag 8

Die Haut weiß wie Schnee, die Lippen rot wie Blut und das Haar schwarz wie Ebenholz. So schneewittchengleich hat man Elene Lucia Ameur im Märchenwald immer seltener gesehen. Mit einem ausgiebigen Schaumbad will sie nun ihre Verwandlung von der Waldfee zur Schlossprinzessin vorantreiben. Auch Jasmin Tawil genießt erstmals ein entspannendes Luxusbad im Schloss – auf ihre ganz eigene Weise versteht sich. Was das eigentlich soll in Klamotten zu baden – bleibt ihr Geheimnis.

Udo Bönstrup und Sascha Heyna verwandeln sich indessen in wahre Lästerhexen. Dass sie sich damit mal nicht selbst ins Aus schießen, denn ein Bewohner muss das Märchenland heute für immer verlassen. Dass und mehr heute, bereits ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.

Katy Bähms Liebesgeständnis

Im Schloss zeigt sich Werner Hansch neugierig auf das Liebesleben seiner Mitbewohner: „Wann hast du entdeckt, dass du schwul bist?“, will er geradeheraus von Drag-Künstlerin Katy Bähm wissen.

Die gesteht offen: „Ich fand schon immer beide Geschlechter gleich attraktiv. Ich hatte auch schon Freundinnen und würde auch nicht ausschließen, dass ich in fünf Jahren mal wieder eine Freundin habe. Der Mensch muss einfach passen. Ich bin für alles offen, was das Leben für mich parat hat. Im Moment präferiere ich das männliche Geschlecht, aber wenn eine Frau kommt, die mich von den Socken haut, wäre ich auch nicht abgeneigt.“ Werner ist beeindruckt von dieser Einstellung: „Finde ich ganz toll.“

Die Tochter von Willi Herren zieht ein

Alessia-Millane Herren, die Tochter von Willi Herren, zieht heute Abend bei „Promi Big Brother“ ein und tritt damit gewissermaßen in die Fußstapfen ihres Vaters, der 2017 bei „Promi Big Brother“ teilnahm. Eins ist jetzt schon klar: Die 18-Jährige wird definitiv neuen Schwung ins Märchenland bringen, denn mit einer alten Bekannten hat Alessia noch eine Rechnung offen: „Auf Emmy freue ich mich nicht so. Wir haben uns privat ein wenig gestritten, mal gucken wie das bei ‚Promi Big Brother‘ weitergeht. Entweder wir klären das oder wir streiten uns weiter.“

Das große Wiedersehen und die Frage „Beef oder BFF?“ folgt heute Abend. Außerdem wird nominiert; ein Bewohner muss das Märchenland noch heute Abend für immer verlassen.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Simone Mecky-Ballack, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Emmy Russ und Adela Smajic.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch, Elene Luia Ameur und Jasmin Tawil.