Schräger Auftritt: Max Giesinger hängt durch

Deutschpopstar Max Giesinger ist am heutigen Samstagabend zu Gast in der ARD-Show „Verstehen sie Spaß?“. Gemeinsam mit Gesangskollegin Lotte performt der den Hit „Auf das, was noch kommt“, der in diesem Jahr zum Überraschungserfolg wurde. Doch das ist nicht der einzige Grund seines Besuchs in der SWR-Show. Wir verraten hier schon mal mehr.

Max Giesinger ist Sänger, Songwriter und in der Regel ein ziemlich relaxter Typ. Sein Motto: „Auf das, was da noch kommt!“ Aber auf das, was da in Baden-Baden auf ihn zukam, war er garantiert nicht eingestellt. Im Rahmen des „SWR3 New Pop Festivals“ soll der Musiker nämlich einen spektakulären Fallschirmsprung aus einem Zeppelin wagen – natürlich mit einem Profi. Denkt er.

Leider stellt sich jedoch heraus, dass seine Begleitperson noch mitten in der Ausbildung steckt.

Giesinger gnadenlos überfordert

Und auch sonst erwartet ihn allem Anschein nach ein Flug ins Ungewisse, denn die Vorbereitungen vor dem Absprung lassen Giesinger ebenfalls nicht unbedingt Vertrauen schöpfen. Nicht nur, dass er mit den Übungen dank des ihm von „Verstehen Sie Spaß?“ aufgeladenen „Extra-Gepäcks“ heillos überfordert ist. Kurz vor dem großen Moment streikt auch noch die Technik – und Giesinger hängt im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft.

Außerdem in der Show: Thomas Gottschalk erlebt sein „herbstblondbuntes“ Wunder. Guido Cantz von Joachim Llambi ausgeknockt. Jörn Schlönvoigt und Maddin Schneider sorgen für Moderations-Casting mit Tücken und Bülent Ceylan und Cathy Hummels bescheren Passanten…

40 Jahre „Verstehen sie Spaß…?“

„Verstehen Sie Spaß?“ gibt es seit 1980 und ist nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Nächstes Jahr feiert sie ein Doppeljubiläum: Die Sendung wird 40 Jahre alt und Cantz moderiert, wenn im April die erste Ausgabe im neuen Jahr gesendet wird, seit genau zehn Jahren.

„Du bist der letzte Überlebende am Samstagabend“, sagt Gottschalk zu Cantz augenzwinkernd. „Diesem Mann macht keiner was vor“, sagt Cantz in der Show, die aus München kommt, über Gottschalk: „Wir haben es versucht und es hat geklappt.“ Die Dreharbeiten seien eine Herausforderung gewesen, da Gottschalk als Kenner der Branche sämtliche Tricks und Kniffe kenne: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir Erfolg hatten.“

Nächstes Jahr wird es von „Verstehen Sie Spaß?“ mit Cantz als Moderator nach Angaben des SWR in Baden-Baden, wie bisher auch, vier Ausgaben sowie im Sommer ein Best-Of-Special geben. (KT/dpa)