„Schwiegertochter gesucht“: Das sind die neuen Söhne (Teil 2)

07.03.2021 13:30 Uhr

Moderatorin Vera Int-Veen sucht auch in diesem Jahr wieder Liebes-Kandidatinnen für Single-Männer, deren Mütter schon lange auf eine passende Schwiegertochter warten.

Wir stellen in Teil 2 weitere liebeshungrige Männer aus der Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ vor und dabei sind dieses Mal auch so einige junge Herren zwischen 20 und 25 Jahren.

Die Show scheint neue Wege gehen zu wollen – hier kommt eine Auswahl, auch für die jüngeren Damen, et voilá:

Nico sucht einen Mann

Nico ist mit seinen 24 Jahren einer der jüngsten Kandidaten der Show in diesem Jahr. Gemeinsam mit seiner Mutter Susanne (49) und seinem Stiefvater Jörg (54) sucht er den Mann fürs Leben und für eine gemeinsame Zukunft. Der junge Mann hat bereits ein eigenes Haus vorzuweisen, zu zweit wäre die Zeit darin aber um einiges schöner. Nico ist von Beruf Einkaufsassistent in der Modebranche, nebenbei allerdings auch noch Profi-Sporttänzer. Er liebt deswegen auch karnevalistischen Tanzsport, außerdem Kochen, Hund Hermann, Freizeitparks und Kartfahren.

Humor steht auch bei Nico an erster Stelle. „Bei meinem Traummann ist mir eine positive Ausstrahlung ganz wichtig. Ich lache gerne, das muss er auch können. Und ich brauche jemanden, der mit mir diskutieren kann. Ich suche einen Mann, mit dem ich eine Zukunft planen und alt werden kann.“

Sein Partner sollte bestenfalls keine Hundehaar-Allergie haben, denn das perfekte Date stellt sich der 24-Jährige so vor: „Ich würde gerne mit meinem Traummann und meinem Hund Hermann zusammen an einem See spazieren gehen und dort den Abend mit einer Flasche Wein ausklingen lassen.“ Von einer Hochzeit träumt der smarte Single-Mann (okay, jetzt ist aber genug mit den Alliterationen) sogar auch schon. „Vielleicht bekomme ich irgendwann sogar einen richtig tollen Heiratsantrag und kann mit der ganzen Familie groß feiern.“

Zu der gehört natürlich auch Mama Susanne. „Nico ist wirklich ein toller Junge. Er kann die Menschen mit seiner Ausstrahlung in seinen Bann ziehen. Es ist einfach schön mit Nico Zeit zu verbringen.“

Tobias: treuherzig und tonaffin

Tobias (45) will entertainen – und zwar nicht nur Publikum, sondern auch die zukünftige Frau an seiner Seite. Eigentlich ist er Empfangskraft im Krankenhaus, doch zu seiner absoluten Leidenschaft gehört das Singen und Karaoke. Und das weiß auch seine Mama Marianne – die wünscht sich nämlich eine Frau für ihren Sohn, die hoffentlich auch mit einem glockenhellen Stimmchen ausgestattet ist. „Ich wünsche mir eine Frau an Tobis Seite, damit er endlich wieder Wärme spürt und Glücksgefühle erlebt, die ich ihm als Mutter nicht geben kann. Ich habe Angst, dass er allein bleibt und hätte doch so gerne ein Enkelkind von ihm. Ich würde es schön finden, wenn er eine liebevolle und aufrichtige Frau findet – vielleicht eine Frau, die auch gerne singt.“

Für Tobias ist das Singen eher nebensächlich, er legt mehr Wert auf andere Eigenschaften bei seiner zukünftigen Partnerin: „Meine Traumfrau sollte liebevoll, aufgeschlossen und humorvoll sein. Die Optik ist für mich zweitrangig, es kommt mir eher auf den Charakter an.“

Und da es, wie der Name schon sagt, um zukünftige Schwiegertöchter in der Kuppelshow geht und die Meinung des Mannes fast sogar ein wenig verblasst, äußert sich auch Mama Marianne noch mal den Eigenschaften ihren Sohnes: „Tobias ist liebevoll, treuherzig und warm. Er stellt sich selbst nie an erste Stelle. Er ist immer da, wenn jemand Hilfe braucht und stellt seine eigenen Bedürfnisse hinten an. Und jetzt ist er mal dran und soll endlich sein Liebesglück finden.“

Arne: Aktiv und amüsant

Vom Singen gehts jetzt zum Tanzen, denn Arne (40) aus Oberbayern wünscht sich eine Frau, die ordentlich Schwung in sein Leben bringt. Der Servicetechniker kann immer auf Mama Erika (74) und Papa Dieter (78) zählen und hofft, dass mit ihrer Hilfe die Familie endlich komplett wird. Zu der gehört übrigens auch Hündin Luna. Arne macht zwar klar, dass ihm bei seiner Zukünftigen eher das Innere wichtig ist und sie „Treue, Ehrlichkeit und ganz viel Liebe mitbringen“ sollte, eine optische Vorstellung hat der Servicetechniker aber trotzdem. „Lange rote Haare mag ich bei Frauen besonders“.

Auf jeden Fall müsste die Dame an der Seite des 40-Jährigen gerne draußen aktiv sein, sein Traum-Date sieht nämlich so aus: „Mir würde es gefallen mit einer Frau eine Fahrradtour zum Englischen Garten, eine Schifffahrt oder auch ein Picknick an einem See zu machen – einfach gemeinsam die Landschaft genießen und schöne Gespräche führen.“

Auch Mama Erika hofft, dass ihr Sohnemann bald die große Liebe für sich entdeckt. „Arne ist ein humorvoller, zuverlässiger und treuer Mensch mit einem ausgeprägten Familiensinn. Er würde für seine Partnerin alles tun. Er ist einfach ein super Typ und es kann doch nicht sein, dass er keine Partnerin findet.“

