Schwiegertochter gesucht: Die drei heißesten Singles

Am heutigen Sonntag startet die 13. Staffel „Schwiegertochter gesucht“ und Vera Int-Veen hat mal wieder neun Sahneschnittchen herausgesucht, die hungrig nach Liebe sind. In der ersten Folge werden die strammen Burschen vorgestellt, die auf die große Liebe hoffen.

Erstmals in diesem Jahr lädt Vera zudem alle Mütter der neuen Söhne ein, um ihnen in gemütlicher Runde auf den Zahn zu fühlen und das ein oder andere Geheimnis über ihre Sprösslinge zu entlocken. Wir zeigen hier schon einmal unsere drei Favoriten.

Meik

Meik ist 27 Jahre und verzaubert die Frauen mit seinem treuen Lächeln. Er ist gelernter Koch und träumt von einem eigenen Restaurant. Dort könnte er dann seiner Herzdame auch leckere Gerichte zaubern, schließlich geht Liebe bekanntlich durch den Magen. Der kecke Koch ist Anfangs schüchtern, wenn er jedoch verliebt ist, dann legt er seine Schüchternheit ab: „Ich bin eine treue Seele und suche eine Partnerin, die es ernst mit mir meint. Wenn ich eine Frau besser kennen gelernt habe, lege ich meine anfängliche Schüchternheit schnell ab.“

Wenn Meik nicht gerade in der Küche steht, dann liest er Animes und spielt liebevoll mit seinen Chihuahuas. Wenn seine Traumfrau seine Hobbys teilen würde, dann wäre Familienmensch Meik glücklich: „Ich bin ein fröhlicher, unkomplizierter Mensch und wünsche mir das auch von einer Partnerin. Der Jackpot wäre, wenn eine Frau sich für Animes interessiert. Ich bin aber auch offen für die Interessen meiner Partnerin. Ich suche eine liebe Frau, die mein Leben in Ungarn bereichert.“

Jan

Jan ist 40 Jahre und ein lustiger Geselle und Spaßvogel. Das möchte er auch mit seiner Traumfrau haben, am liebsten beim Lasertag spielen oder auf mystischen Mittelaltermärkten. Mädels aufgepasst, der flotte Jan steht auf gaaanz viel Zweisamkeit und wer sich auf ihn einlässt, bekommt ganz viel Amore. Der Einzehandelskaufmann sagt über sich: „Ich bin ein liebevoller Mann und in einer Beziehung ist mir Zweisamkeit wichtig. Ich möchte mit einer Partnerin auch unbedingt Spaß haben können. Ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen und ein absoluter Familienmensch. Die Frau an meiner Seite sollte daher auch mit meiner Familie auskommen. Sie wird auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen.“

Im besten Fall ist seine Traumfrau auch ein Familienmensch und wenn sie dann auch noch auf Ritterkämpfe, rustikales Essen und das Mittelalter steht, dann schwebt Jan im siebten Himmel: „Ich suche eine Frau, die humorvoll und für jeden Spaß zu haben ist. Es ist kein Problem, wenn sie Kinder mit in die Beziehung bringt. Ich kann mir auch gut vorstellen eine eigene Familie zu gründen. Es wäre toll, wenn die Frau an meiner Seite meine Faszination für das Mittelalter teilt, das ist aber kein Muss.“

Karsten

Karsten ist 25 Jahre und von Beruf Eletroniker. Er bezeichnet sich als liebevoll und will seine Traumfrau in allen Lebenslagen glücklich machen. Der einfühlsame Elektroniker steht auf Billiard, Bowling und Basteln und will das in Zukunft mit einer Frau an seiner Seite tun. „Mein großes Vorbild sind meine Eltern. Die beiden sind seit fast 30 Jahren glücklich verheiratet. Ich tue alles dafür, dass auch ich dieses Glück erleben werde und würde meine Freundin niemals betrügen. In einer Beziehung bin ich sehr liebevoll und überrasche meine Liebste auch gerne, zum Beispiel mit Blumen“, so der sanfte Niedersachse.

Karsten sucht kein sexy Vamp, er möchte lieber eine natürliche Frau: „Ich suche eine natürliche Frau, die treu und ehrlich ist. Das nette Mädchen von nebenan passt am besten zu mir. Sie sollte vor allem authentisch sein und sich nicht verstellen.“

Start der 13. Staffel „Schwiegertochter gesucht“ heute um 19:05 Uhr.