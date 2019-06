„Schwiegertochter gesucht“-Ingo wehrt sich: „Wir wissen, dass wir dick sind“

Dienstag, 11. Juni 2019 20:35 Uhr

Vor einem Jahr fand Dauer-Single Ingo (28) bei „Schwiegertochter gesucht“ endlich sein großes Liebesglück. Nun feierte er mit seiner Annika (29) seinen ersten Jahrestag und dazu gönnten sich die schwer verliebten ein leckeres Essen im Stammlokal.

Quelle: facebook.com

Doch nicht alle freuten sich für Ingo, der 28-jährige und seine Liebste erhielten teilweise sehr gemeine Nachrichten, die vor allem auf das Gewicht der beiden zielten. Zum Beispiel schreibt ein User unter einem Facebook-Bild: „Du solltest lieber Wasser trinken und Sport machen. Ansonsten ist es eine kurze Beziehung.“

Es ist eine unheilbare Krankheit

Nun klären Annika und Ingo mit einem weiteren Facebook-Post auf, was es mit Ingos Gewichtszunahmen auf sich hat und das ist ein trauriger Grund: „Wir werden uns nun wieder etwas zurückziehen. Durch die ganzen angreiflichen Kommentare, die so Einige, vom Stapel gelassen haben. Wir wissen, dass wir dick sind, das braucht man uns nicht zu sagen. Es wurden schon entsprechende Anträge gestellt, da wir was ändern wollen.“

Quelle: facebook.com

Sie erzählten weiter: „Ingo hat eine schlimme, nicht heilbare Krankheit und muss seit gut einem Jahr sehr starke Medikamente nehmen, die nun leider auch aufschwämmende Wirkung haben. Wir warten jeden Tag darauf, das wir Post von den entsprechenden Stellen bekommen.“ Um was für eine Krankheit es sich handelt, haben Ingo und Annika nicht preisgegeben.