Senay Gueler stänkert und Simone Ballack hat eine Doppelgängerin!

An Tag 4 geht's bei "Promi Big Brother" wieder zur Sache. Dauer -Nörgler Senay Gueler sucht Streit und Ikke Hüftgold rätselt über Simone Ballack: An wen erinnert die ihn bloß?

Das bärtige Szene-DJ-Rumpelstilzchen auf Nikotinentzug mit Namen Senay Gueler macht den Bewohnern im Märchenland das Leben weiter schwer. Sein neues Opfer: Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur.

An seiner Meinung über Elene lässt sich nicht mehr rütteln, denn für Senayist der ehemalige Reality-Soap-Star untendurch! Die Situation spitzt sich zu: Wird Elene das Märchenland verlassen?

Das bringt Senay zur Weißglut

Und was bringt das schöne Schneewittchen so zum weinen? Schon ein Streit mit Ewig-Nörgler Senay Gueler, der unerlaubterweise ihren Schlafplatz in Beschlag genommen hat, erhitzt zuvor ihr Gemüt. Als die Märchenland-Bewohner während der Live-Show Elene nicht berücksichtigen und stattdessen Jenny Frankhauser, Jasmin Tawil, Emmy Russ und Adela Smajic ins Märchen-Match schicken, ist das zu viel für die 26-Jährige. Sie stürmt aus dem Verschlag. „Lass sie, sie mag negative Energien nicht. Sie verteilt sie lieber“, spottet Senay. „Es geht darum, dass du einen kaputten Rücken hast“, lenkt er später ein.

Katy will vermitteln

Auch Drag-Künstlerin Katy Bähm (noch viel schöner ungeschminkt als Burak Bildik) versucht zu vermitteln, doch Elene lässt sich nicht beruhigen: „Ihr habt kein Vertrauen zu mir. Ich möchte jetzt nach Hause.“ Als Senay sich erneut einschalten will, bricht es aus der dunkelhaarigen Schönheit heraus: „Du pushst immer wieder Sachen hoch. Ich kann nicht atmen. Das ist viel zu viel. Und du verträgst die Wahrheit nicht. Alle Leute, die versuchen, mit dir zu reden, schreist du sofort an! Du bist kritikunfähig. Vielleicht solltest du einfach gehen! Ich ertrage das nicht mehr.“ Es fließen bittere Tränen. Auch bei Senay hinterlässt der Streit Spuren. Er verkündet: „Ich werde morgen die Entscheidung treffen, ob ich euch verlasse, oder nicht!“ Wird aus dem Zündeln im Märchenwald noch ein Flächenbrand?

Simone Mecky-Ballack und ihre berühmte Doppelgängerin

„Du erinnerst mich wahnsinnig an jemanden“, wirft Ballermann-Star Ikke Hüftgold der Ex-Spielerfrau Simone zu. Der 44-Jährigen schwant schon, was jetzt kommt: „Das habe ich schon hundertmal gehört und sogar schon Autogrammkarten unter dem Namen gegeben!“ Die Rede ist von Comedian Carolin Kebekus. Ikke muss grinsen: „Geil! Das macht dich für mich noch viel interessanter und charmanter, weil du dieses drecksverschmitzte Lachen hast wie die Kebekus!“

Simone berichtet von einer Begegnung, bei der zwei Mädels sie alias Carolin nach einem Autogramm gefragt haben: “Mensch, Carolin, das ist ja so super, dass wir dich hier treffen!‘“, sei Simone begrüßt worden. Doch sie reagierte souverän: “Ich habe direkt gemerkt, wen die meinen. Und dann habe ich auch mit Carolin unterschrieben!“

Und auch das gibt’s heute zu sehen: Werner Hansch mutiert zur großen Freude aller zum Ballermann-Barden! Außerdem: Wer muss als erster Bewohner das Märchenland verlassen? Heute ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn wird einer der Bewohner rausgewählt!

