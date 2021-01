01.01.2021 13:00 Uhr

Shitstorm für die ZDF-Skandalshow mit der Geister-Geräuschkulisse

Das ZDF lässt für seine gebührenfinanzierte Silvestershow nicht nur das Brandenburger zur weiträumig absperren, sondern unterlegt das Open-Air mit einem zwangsausgesperrten Publikum auch noch mit Volksfestatmosphäre und Beifall vom Band! Als hätte es Corona nie gegeben. Was soll das?

Für die Jubelatmosphäre sorgte TV-Warm-Upper Christian Oberfuchshuber, er zeichnete für die Zuspielung der Zuschauerreaktionen verantwortlich. Oberfuchshuber kennt sich aus. Seit Jahren sorgt er bei großen TV-Shows wie „The Voice of Germany“, „Verstehen Sie Spaß“, „Groß gegen Klein“ oder auch „Deutschland sucht den Superstar“ dafür, dass Live-Zuschauer in den Studios an den gewünschten Stellen jubeln oder vor Begeisterung gar ausrasten.

Absperrungen und Sichtbehinderungen

In Zeiten von Fake News ist die über Stunden eingespielte Begeisterung eines Geisterpublikums nicht nur eine absolute Verarschung und die Widerspiegelung einer nicht vorhandenen Realität, sondern ganz offensichtlich eines der vielen falschen Signale dieser Veranstaltung mit den Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

Die Reaktionen auf die vom ZDF aufwändig inszenierte TV-Show am Tag danach waren dementsprechend. Nicht nur der Applaus vom Band auch die aufwändige Inszenierung und Aufbauten inklusive Absperrungen auf der Straße des 17. Juni hinterm Brandenburger Tor sorgten für Unmut im Netz, insbesondere bei Facebook und Twitter.

3,5 Millionen sahen zu

„In einem Hochsicherheitsbereich, der halbe Tiergarten eingezäunt, Straßen gesperrt, Polizei Berlin im Schutzeinsatz. Warum reichte kein Studio? 2020 wurde alles abgesagt nur die ZDF-Silvestershow muss stattfinden?!“, ist einer der unzähligen Kommentare.

Die bizarre Live-Show „Willkommen 2021“ verfolgten ab 21.45 Uhr im Schnitt 3,58 Millionen. 4,71 Millionen schalteten ab 20.15 Uhr die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ im Ersten ein. (PV)

Frage an das @ZDF: Wofür benötigt ihr eien guten Kilometer Zelte am Brandenburger Tor wenn laut Senatsverwaltung an #Silvester2020 privat nur max. 5 Leute zusammen hocken dürfen?

Gelten für euch andere Gesetze oder macht das Virus extra für euch Pause?? pic.twitter.com/CZp6lCVIYU — Der Ungläubige (@DerUnglaeubige) December 29, 2020

Wenn wir aufmucken, zeigt uns das @ZDF ein paar Särge; dann ist wieder Ruhe im Karton. Backstage feiern Kerner und Kiewel die ZDF-Party zu #Silvester2020 mit Speis‘ und Trank – maskenfrei! Eine sehr bedenkliche Entwicklung zur Zweiklassengesellschaft. 1/2 pic.twitter.com/rMzpTwMsMY — Stefan Homburg (@SHomburg) January 1, 2021

Schaut mal auf die Masken…soviel zum Schutz ??

Gestern beim ZDF. ??? pic.twitter.com/SBO5C55trf — KikiiRose (@RoseKikii) January 1, 2021

Digga zdf war so ehrenlos alter. Brandenburgertor wird abgeschlossen damit Leute sich dort nicht versammeln was macht zdf die feiern dort eine party nur für ihre Mitarbeiter mit dj offenes büffet konzert nichtmal mindestabstand wurde überall eingehalten. Nice zdf — Hafti Abi ?? (@HaftiAbii) January 1, 2021

Liebes @ZDF, ihr habt sie nicht alle! Was für ein immenser Aufwand! Alles weiträumig abgesperrt und Unmengen Polizisten usw. Bis Potsdamer Platz, Tiergarten, Regierungsviertel, alles dicht, wegen dieser scheiss TV Show! ????? Wer zahlt das alles? Und trotzdem strömen Massen dahin! pic.twitter.com/MzBXlM1kct — Jeannette (@___Jeannette__) December 31, 2020

ZDF Silvesterparty … Wollen die uns verarschen? pic.twitter.com/G8kjxvS9l2 — Andrea Schlegel (@AndreaSchlegel3) December 29, 2020

Sorry, @ZDF – ihr hattet rund ein halbes Jahr Zeit, um eure #Silvestershow auf die #Corona Bedingungen einzustellen. Und ihr knallt ne fette Bühne dahin, ballert Raketen und versucht, eure große Show zu feiern. Was soll das? Das ist sowas von am Thema vorbei… — Andreas (@Andreas_Saw) December 31, 2020

ZDF hat für seine Silvestershow #Willkommen2021 zumindest keine Kosten gescheut. Leider aber keine Mühe gegeben. https://t.co/PMtNv3Rn2s — StrudelZwulch (@ProphetenZwulch) December 31, 2020