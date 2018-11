Sila Sahin steht für neue Serie „Nachtschwestern“ vor der Kamera

Donnerstag, 22. November 2018 09:55 Uhr

Sila Sahin-Fans können sich freuen: Heute haben die Dreharbeiten für die neue RTL-Serie „Nachtschwestern“ begonnen, in der die ehemalige „GZSZ“-Schauspielerin eine Hauptrolle übernehmen wird.

Und nicht nur Sila ist ein bekanntes Gesicht, auch die zahlreichen anderen Darsteller kennt man aus diversen Soaps, sogar eine waschechte „Tatort“-Schauspielerin ist am Start.

In den weiteren Hauptrollen: Mimi Fiedler („Tatort“), Ines Kurenbach („Unter uns“), Sila Sahin („GZSZ“), Oliver Franck („GZSZ“), Nassim Avat („AWZ„), Marc Dumitru („Das Haus Anubis“) und Valerie Huber („Gestüt Hochstetten“).

Quelle: instagram.com

Noch bis Ende Februar 2019 dreht die Produktionsfirma UFA Serial Drama die erste Staffel mit zehn Folgen in Berlin und Köln. Die Serie spielt in der Domstadt, die Ausstrahlung ist für die neue Saison in der Prime Time geplant.

Darum geht es

Im Mittelpunkt stehen die Krankenschwestern und -pfleger einer Kölner Notaufnahme, die den oft stressigen Dienst mit Herz und Können bewältigen. Alles, was nachts passiert, landet in der Notaufnahme: Verkehrsunfälle, betrunkene Teenies, Opfer von Kneipenschlägereien und manchmal auch peinliche Sex-Unfälle …

Quelle: instagram.com

„Die Fälle der Nacht spannen den Bogen über die einzelnen Folgen. Im Vordergrund aber stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Teams, vor allem der große Konflikt von Ella (Ines Kurenbach) und Nora (Mimi Fiedler“, sagt Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL für die neue Serie.