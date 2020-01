Silvia und Estefania Wollny: Muffensausen vor ihrer großen Show

In der neuen Folge „Die Wollnys“ steht etwas ganz Großes ins Haus. Mama Silvia wurde von einem befreundeten Konzertveranstalter zur Schlagerparty „Dortmund Olé“ eingeladen. Hier soll sie rund 20.000 feierwütigen Menschen mit ihrer Gesangseinlage einheizen.

Da die 54-Jährige gleich zwei Songs performen darf, kommt ihr die Idee, Tochter Estefania mit ins Boot zu holen. Diese träumt schließlich schon lange von einem Auftritt vor einem großen Live-Publikum. Kurzerhand erklärt sich Silvia bereit, der 17-Jährigen einen Song abzugeben. Estefania kann ihr Glück kaum fassen, doch dass der Gig bereits in vier Tagen stattfinden soll, bereitet dem Teenager auch ein bisschen Angst: „Das ist wieder so typisch Mama. Mich einfach vier Tage vor so nem Auftritt zu fragen, ob ich da auch singen werde. Was ich natürlich mega finde. Ich hab noch nie vor so vielen Menschen gesungen.“

Darf Estefania auftreten?

Ab jetzt heißt es: üben, üben, üben. Doch auch wenn Estefania bereits Feuer und Flamme ist und gleich mit der Planung und den Proben loslegen will – noch ist nichts in trockenen Tüchern. Bevor Elffach-Mama Silvia dem Ganzen endgültig zustimmt, will sie sich erst noch das Go vom Hausarzt einholen. Denn nachdem Estefania erst vor wenigen Monaten mit Kopfschmerzen im Safari Park zusammengebrochen ist, hat sie ein besonders wachsames Auge auf ihre Tochter und will unter keinen Umständen riskieren, dass sie sich überanstrengt.

Es gibt grünes Licht vom Arzt und Estefania freut sich: „Ich bin mega erleichtert und mega glücklich und ich freu mich auch richtig, dass der Arzt gesagt hat, dass es ok ist und dass wir sein „Go“ haben. Jetzt kann die Party abgehen!“

Schaffen Mutter und Tochter es, sich in so kurzer Zeit adäquat vorzubereiten? Und wagt Estefania am Ende wirklich den Sprung auf die große Bühne – oder macht sie beim Anblick der Menschenmassen womöglich einen Rückzieher? Silvia bleibt euphorisch: „Ich bin auch nervös, da bin ich zu dir ganz ehrlich. Aber das rocken wir schon!“

Eine neue Folge „Die Wollnys“ heute um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.