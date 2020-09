29.09.2020 21:26 Uhr

Silvia Wollny: Braucht der schwerkranke Harald ein Spender-Herz?

Am Mittwochabend gibt es eine neue Doppelfolge "Die Wollnys" und diesmal sorgt sich Familienoberhaupt Silvia Wollny um ihren kranken Lebensgefährten Harald.

Der ist nach wie vor angeschlagen und eine Besserung ist nur in langsamen Schritten in Sicht. Wie wird es für ihm und die ganze Familie jetzt weitergehen?

Was war passiert?

Im Oktober 2018 erlitt Harald im Türkeiurlaub einen Herzinfarkt. Trotz intensiver medizinischer Behandlungen und einer anschließenden Reha hat sich die Herzleistung des 59-Jährigen bis heute nicht verbessert.

Immer wieder hat er mit Einschränkungen zu kämpfen und wurde auch danach wieder in ein Krankenhaus eingeliefert. Kein Wunder, dass Silvia in ständiger Sorge ist.

Braucht er ein Spenderherz?

Bei einer Herzkatheteruntersuchung soll nun gecheckt werden, wie es Haralds Herz geht. Außerdem dient die Untersuchung auch der Einschätzung ob Harald ein Spenderherz benötigt.

Der bevorstehende OP-Termin beunruhigt auch Silvia. Sie findet, dass Harald sich zu wenig schont im Alltag und dass er den Kindern endlich reinen Wein einschenken sollte.

Es kostet ihn Überwindung

Harald kostet das Überwindung: Er möchte von der Familie nicht in Watte gepackt und als Kranker behandelt werden. Kann der Eingriff am Ende planmäßig durchgeführt werden?

Silvia hat immer ein wachsames Auge auf ihren Harald, schließlich möchte sie auf keinen Fall, das er sich überanstrengt und das sein krankes Herz schaden könnte.

Kann er das Krankenhaus wieder verlassen?

Wird Harald die Untersuchung ohne Komplikationen überstehen? Und kann er das Krankenhaus wie geplant am nächsten Tag wieder verlassen? Zudem hat Calantha noch eine wichtige Neuigkeit in Bezug auf ihre Beziehung zu Gino, die sie Mama Silvia beichten möchte. Was hat die junge Mutter auf dem Herzen?

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“: Mittwoch, 30. September 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.