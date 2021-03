Simon Zachenhuber bei „Let’s Dance“: Darum sind die Kumpels neidisch!

12.03.2021 19:45 Uhr

Profiboxer Simon Zachenhuber und Tanzpartnerin Patricija Belousva scheinen sich bestens zu verstehen. Haben sich die beiden während ihrer Performance bei „Let's Dance“ etwa geküsst?

Simon Zachenhuber (23) möchte derzeit bei „Let’s Dance“ mal ausnahmsweise nicht sein Talent im Ring als Boxer, sondern als Tänzer auf dem Parkett unter Beweis stellen. Das Knistern zwischen ihm und seiner Tanzpartnerin Patricija Belousva (26) spürt man auch zu Hause, vor dem Fernseher.

Haben sich die beiden geküsst?

In der letzten Folge schien es sogar ganz so, als hätten sich die beiden während ihrer Performance zum Song von Teesy geküsst. Kurz davor hat die Kamera allerdings das Bild gewechselt, weswegen jetzt die Frage, ob sich die beiden tatsächlich näher gekommen sind, offen bleibt. Aber immerhin gab’s satte 19 punkte von der Jury für die Show der beiden.

Das sagt Patricija dazu

Gegenüber RTL wollte sich das Duo nach der Show jedenfalls nicht zu dem vermeintlichen Kuss äußern. „Tanz ist eine Körpersprache“, wie die 26-Jährige stattdessen erklärt hat.

Wie dem auch sei: So oder so sind Simons Kumpels ganz neidisch auf ihn. Schließlich träumen ja auch viele Männer davon, einmal mit der heißen 26-Jährigen übers Parkett zu wirbeln. „Meine Kumpels sind alle ganz neidisch. Sie ist eine super Frau und eine tolle Trainerin“, schwärmt der Boxer von seiner Tanzpartnerin.

Maximale Punktzahl mit Jason Derulo?

Simon kann sich ihr auch total anvertrauen. „Sie weiß, was sie tut und sie weiß auch was sie sagt und wie sie es sagen muss“, sagte er im interview mit RTL. „Und sie weiß auch, wie sie einen Jungspund, wie die Jury sagt, anpacken muss.“

In der Show am 12. März versucht das Duo mit einem Cha Cha Cha zu Jason Derulos Single „Take You Dancing” die maximale Punktzahl herauszuholen.

„Let’s Dance“ läuft derzeit immer freitags ab 20.15 bei RTL und bei TVNow.