„Sing meinen Song“ (3): Alles über Alvaro Soler

Mittwoch, 1. Mai 2019 22:11 Uhr

Am 7. Mai startet die neue Staffel von „Sing meinen Song“. Gastgeber ist diesmal Michael Patrick Kelly. Mit dabei sind: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben. Sie haben ihre größten Hits mitgebracht, um sie der Reihe nach zum Tausch anzubieten.

Wir stellen die Teilnehmer der Show vor.

Alvaro Soler wird am 9. Januar 1991 in Barcelona geboren. Mit zehn Jahren siedelt seine Familie von Barcelona nach Tokio um, wo er eine deutsche Schule besucht und Teil einer Schülerband wird. Sieben Jahre später zieht die Familie zurück nach Spanien. Dort widmet sich Soler seinem Studium und gründet nebenbei mit seinem Bruder und zwei Freunden die Band „Urban Lights“. 2013 erreichen sie in der spanischen Castingshow „Tú sí que vales“ das Finale. Kurze Zeit später trifft der Sänger die zwei Produzenten Simon Triebel und Ali Zuckowski in Berlin, mit denen er sein erstes Album „Eterno Agosto“ produziert.

In Italien steigt die Single „El mismo sol“ direkt auf Platz eins der Charts ein – Alvaro Soler erhält dafür fünffach Platin. Sein erstes Album „Eterno Agosto“ belegt 2015 in Deutschland Platz fünf. Im selben Jahr nimmt der Musiker mit dem Weltstar Jennifer Lopez eine neue Version des Liedes „El mismo sol“ auf.

2016 folgt seine Single „Sofia“, die in Italien wieder auf Platz 1 der Charts landet. Gemeinsam mit der kolumbianischen Band Morat singt Alvaro Soler den Track „Yo Contigo, tú Conmigo“ und steuert damit einen Song zum Soundtrack des Films „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ (2017) bei. Seine Single „La Cintura“ belegt 2018 in den Charts Platz sieben und zusammen mit „Tini“ Martina Stoessel und Flo Rida nimmt der Sänger den Song später als Remix auf. Im selben Jahr veröffentlicht er zudem sein zweites Album „Mar de Colores“, mit dem er sich Platz 8 in den deutschen Album-Charts sichert.

Mein schönster „Sing meinen Song“-Moment war:

Als Jeanette im Anschluss an „Eins mit dir“ so unglaublich ehrlich und offen ihre dazugehörige Geschichte erzählt hat

Die größte musikalische Herausforderung war für mich:

Dem Song „Lay Your Worry Down“ auch in meiner Version gerecht zu werden, da ich das Original von Milow echt einen Wahnsinns Song finde und die Emotionen und Gefühle auch in meinem Cover transportieren wollte.

Wenn die anderen Künstler meine Songs gesungen haben:

War ich wie im Bann und extrem gespannt, wie sie meine Songs singen und performen werden. Es hat mich vor allem gefreut, dass sie die Songs so individuell adaptiert haben, in deutsch als auch auf spanisch, obwohl die meisten ja nicht einmal spanisch sprechen. Meinen größten Respekt davor.