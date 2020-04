„Sing meinen Song“: Alles über die 7. Staffel

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ geht endlich in die nächste Runde. Auch diesmal hat Gastgeber Michael Patrick Kelly wieder sechs spannende Künstler dabei, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eins verbindet sie jedoch alle: Die Liebe zur Musik.

Neben Michael Patrick Kelly dabei: Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange sind seiner Einladung gefolgt und haben ihre größten Hits mitgebracht, um sie der Reihe nach zum Tausch anzubieten.

In der 7. Staffel der Musik-Event-Reihe steht wieder jede Woche einer der Künstler und seine größten Songs im Fokus, die dann von den anderen Künstlern neu interpretiert werden: Was macht Max Giesinger aus MoTrips erfolgreichstem Song „So wie du bist“?

Wie hört sich der Hit „Better“ von Nico Santos in einer ganz neuen Version von „Selig“-Frontmann Jan Plewka an? Wie klingt Ilse DeLanges „Love goes on“ interpretiert von Michael Patrick Kelly? Und wie wird dessen Song „Friends are family“ von LEA verändert? So hat man die Songs dieser sieben Musik-Acts noch nie gehört!#

Die Sendetermine

05. Mai: Max Giesinger

12. Mai: Nico Santos

19. Mai: Folge 3: Ilse DeLange

26. Mai: Folge 4: MoTrip

02. Juni: Folge 5: Jan Plewka

09. Juni: Folge 6: LEA

16. Juni: Michael Patrick Kelly

23. Juni : Duette

30. Juni: Die größten Überraschungen

07. Juli: Die besten Duette

14. Juli: Die lustigsten Momente

Auch im Anschluss an „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ dreht sich ab dem 05.05. bei VOX alles um die teilnehmenden Musiker. Um 22:10 Uhr übernimmt Moderatorin Annie Hoffmann das Kommando. In der Doku-Reihe „Die Story“ begibt sie sich anhand von Fotos und Erinnerungsstücken mit den Tauschkonzert-Künstlern auf eine Zeitreise durch ihr Privatleben und ihre Karriere.

Die Songs

Sendung 1 | Max Giesinger

Nico Santos – Auf das was noch kommt

MoTrip – 80 Millionen

MP Kelly – Wenn sie tanzt

Ilse DeLange – Für dich

Max Giesinger (feat. MoTrip) – Nie besser als jetzt

Jan Plewka – Leerer Raum

LEA – Für immer

Sendung 2 | Nico Santos

Jan Plewka – Better

MoTrip – Changed

Ilse DeLange – Rooftop

MP Kelly – Die in your arms

LEA – Walk in your shoes

Nico Santos – Low on love

Max Giesinger – Unforgettable

Sendung 3 | Ilse DeLange

LEA (feat. Nico Santos) – The great escape

MoTrip – Miracle

MP Kelly – Love goes on

Nico Santos – Lay your weapons down

Ilse DeLange – Homesick

Jan Plewka – Where dreams to to die

Max Giesinger – Calm after the storm

Sendung 4 |MoTrip

Max Giesinger – So wie Du bist

Nico Santos – Mama

Jan Plewka – Tagebuch

Ilse DeLange – Zuhause ist wir

MoTrip – Wenn Du mich liebst

MP Kelly – Embryo

LEA – Feder im Wind

Sendung 5 | Jan Plewka

Ilse DeLange – ist es wichtig

LEA – Ohne Dich

Nico Santos – Wir werden uns wiedersehen

Max Giesinger – Alles auf einmal

MoTrip – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

Jan Plewka/Selig – Alles ist so

MP Kelly – Feuer und Wasser

Sendung 6 | LEA

Nico Santos – 110

Max Giesinger – immer wenn wir uns sehen

MP Kelly – Zwischen meinen Zeilen

LEA – Treppenhaus

Jan Plewka – Monster

MoTrip – Halb so viel

Ilse DeLange – Leiser

Sendung 7 | Michael Patrick Kelly

LEA – Friends are family

Jan Plewka – A little faith

MoTrip – Little Giants

MP Kelly – beautiful Madness

Ilse DeLange – Holy

Max Giesinger – Requiem

Nico Santos – Et Voila

Sendung 8 | Duette

Jan Plewka / LEA – Monster

MP Kelly / Ilse DeLange – Love goes on

Max Giesinger / MoTrip – So wie Du bist

Ilse DeLange / Nico Santos – Rooftop

LEA / MP Kelly – Friends are family

LEA / Max Giesinger – Für immer

MoTrip / Jan Plewka – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

Nico Santos / Jan Plewka – Wir werden uns wiedersehen

Die 7. Staffel „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ab Dienstag, 5. Mai auf 20.15 Uhr auf VOX.