„Sing meinen Song“ (2): Alles über Johannes Oerding

Montag, 29. April 2019 22:30 Uhr

Die neue Staffel von „Sing meinen Song“ startet am 7. Mai und diesmal wartet auf Gastgeber Michael Patrick Kelly eine illustre Runde. Mit dabei sind: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben.

Wir stellen die Teilnehmer der Show vor.

Johannes Oerding wird am 26. Dezember 1981 in Münster geboren und mit 17 Jahren von einem Produzenten auf einem Stadtfest entdeckt, wo er zusammen mit seiner Schülerband spielt. 2006 zieht er nach Hamburg und spielt unter anderem im Vorprogramm von „Simply Red“ oder „Ich + Ich“.

Im Jahr 2009 veröffentlicht der Singer-Songwriter sein Debütalbum „Erste Wahl“ mit dem er Rang 39 der deutschen Album-Charts belegt und mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wird. 2011 folgt sein zweites Album „Boxer“, mit dem er es auf Platz 11 der Album-Charts schafft. Oerding nimmt 2013 mit seinem Song „Nichts geht mehr“ am „Bundesvision Song Contest“ teil und sichert sich am Ende den zweiten Platz. Im gleichen Jahr bringt der Sänger sein Album „Für immer ab jetzt“ heraus und bekommt dafür eine Goldene Schallplatte überreicht.

2016 wird Johannes Oerding für sein Album „Alles brennt“ erneut mit der Goldenen Schallplatte und Platin ausgezeichnet. An den Erfolg kann auch sein Album „Kreise“ (2017) anknüpfen, das ebenfalls den Goldstatus erreicht. 2017 wird ihm zudem der „Fred Jay Preis“ beim Mitgliederfest der Gema in München verliehen. 2018 erhält der Musiker den „Live Entertainment Award“ für die beste Hallentournee des Jahres 2017.

Mein bester „Sing meinen Song“-Moment war:

…als Paddy eine sehr emotionale Version von „Way Up High“ gesungen hat – ein Song, den ich über meinen Vater schrieb, der im Alter von 53 im Jahr 2008 plötzlich verstarb. Und die lange Umarmung nach Paddys Performance.

Meine größte musikalische Herausforderung war:

…das erste Mal auf Deutsch zu singen. „Weiße Tauben“ von Johannes Oerding war der erste Song, den ich jemals komplett auf Deutsch gesungen habe. Ich war sehr nervös, aber ich liebe den Song und seine Emotionen.

Als die anderen Künstler meine Songs sangen:

Es war unvergesslich und einmalig, andere Künstler meine Songs singen zu hören. Es hat mir viele Erinnerungen gebracht an eine Zeit, in der ich diese Songs allein in einem Raum geschrieben habe, lange bevor ich Erfolg als Sänger hatte.