„Sing meinen Song“: Jetzt kommen die Duette

Dienstag, 25. Juni 2019 19:21 Uhr

„Sing meinen Song“-Fans kommen heute noch einmal richtig auf ihre Kosten, denn heute Abend singen Milow, Wincent Weiss, Jennifer Haben, Alvaro Soler, Michael Patrick Kelly, Jeanette Biedermann und Johannes Oerding in Duetten.

Nach den Einzelsendungen, dürfen die begnadeten Künstler nun zusammen zeigen, was sie drauf haben. Das Duette-Spezial bildet damit den Abschluss und das Highlight der aktuellen Staffel und Fans kommen erneut in den Genuss, ihre Lieblinge in Aktion zu erleben.

In dieser Staffel herrschte zwischen den Kandidaten pure Harmonie und zusammen wurde viel gelacht, aber auch geweint. Denn jeder Künstler hat seine ganz persönliche Geschichte zu erzählen, die von Höhe und Tiefen des Lebens erzählen. Zum Beispiel erzählte Jeanette Biedermann vom Tod ihres Vaters, sodass an dem Abend viele Tränen flossen.

Das sind die Duette

Milow & Wincent Weiss – Musik sein

Jennifer Haben & Wincent Weiss – Pläne

Alvaro Soler & Johannes Oerding – Kreise

Johannes Oerding & Jeanette Biedermann – Rock my life

Michael Patrick Kelly & Jennifer Haben – Unbroken

Alvaro Soler & Milow – Lay your worry down

Jeannete Biedermann & Michael Patrick Kelly – ID

Heute Abend „Sing meinen Song – die Duette“ um 20:15 Uhr auf VOX.