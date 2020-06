„Sing meinen Song“ zeigt die lustigsten Momente der Show

Wenn König Fußball zum Anpfiff ansetzt, dann muss sich alles andere unterordnen – zumindest im Fernsehen. Deshalb zeigt VOX heute Abend um 20:15 Uhr nicht wie gewohnt eine reguläre Folge von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, sondern ein Special.

Während im Ersten beim DFB-Pokal Halbfinale der 1. FC Saarbrücken und Bayer 04 Leverkusen gegeneinander antreten, müssen eingefleischte Tauschkonzert-Fans nicht ganz leer ausgehen, sondern bekommen ein Special mit den lustigsten Momenten der Show serviert.

Tränen vor Lachen

Die aktuelle Staffel „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ hat erneut bewiesen, dass in dieser Show ein gewisser Zauber entsteht. Auf der Künstler-Couch wird gelacht, geweint und gejubelt.

Dass die Show auch regelmäßig wahnsinnig lustige Momente kreiert, zeigt diese Folge. Wenn z.B. Johannes Oerding in urkomischem Outfit seine Tänzer-Qualitäten beweist oder Mark Forster einen Songtext von The BossHoss 1 zu 1 auf Deutsch übersetzt.

Die Songs des Specials:

Gentleman – Beat to my melody

Johannes Oerding & Alvaro Soler – Kreise (Duett)

Mark Forster – Das Werk des Cowboys ist nie getan

Max Giesinger & MoTrip – So wie Du bist (Duett)

Sarah Connor – Zuckerpuppen

The BossHoss – Heart of a Rub-a-Dub

Jeanette Biedermann – Nie wieder Alkohol

Jan Plewka – Better

Michael Patrck Kelly – Stallion Batallion

Nena – Fantasy

Rea Garvey – Stimme

The BossHoss – Höha Schnella Weita

Max Giesinger – Alles auf einmal

Mark Forster – Dem Gone

Daniel Wirtz – Millionär

The BossHoss – Flash mich

Johannes Strate – Amour Toujour

Sasha – Zieh die Schuh aus

Yvonne Catterfeld – Medley

Michael Patrick Kelly – La Cintura

The BossHoss & Moses Pelham – M zum O (Duett)

Yvonne Catterfeld – L.M.A.A.

Gregor Meyle – So liab hob i di

Michael Patrick Kelly – Feuer und Wasser

Wincent Weiß – Ella

Sasha – From Zero to hero