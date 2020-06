„Sing meinen Song“: Zwischen Gänsehaut und Duetten

An sieben emotionalen Tauschabenden interpretierten Gastgeber Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange bei "Sing meinen Song" ihre Hits neu.

Mit der Duett-Folge, in der die Künstler auf die Highlight-Songs zurückblicken und die neuen Versionen noch einmal gemeinsam performen, findet die siebte Staffel „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ heute Abend um 20:15 Uhr ihren großen Abschluss.

Gänsehaut pur

Und schon jetzt steht fest: Auch im Frühjahr 2021 geht es für neue Musik-Acts wieder nach Südafrika, wo sie ihre Songs und persönlichen Geschichten austauschen!

Mit der zurückliegenden siebten Staffel erreichte die preisgekrönte Musik-Event-Reihe bis zu 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sicherte sich in dieser Zielgruppe gleich vier Mal die Marktführerschaft in der Primetime.

Die Songs des Abends:

Jan Plewka / LEA – Monster

MP Kelly / Ilse DeLange – Love goes on

Max Giesinger / MoTrip – So wie Du bist

Ilse DeLange / Nico Santos – Rooftop

LEA / MP Kelly – Friends are family

LEA / Max Giesinger – Für immer

MoTrip / Jan Plewka – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

Nico Santos / Jan Plewka – Wir werden uns wiedersehen