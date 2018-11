Slyvie Meis: „Mein Körper zahlt teilweise die Miete“

Samstag, 24. November 2018 19:04 Uhr

In „Slyvies Dessous Models“ sucht Moderatorin Sylvie Meis aktuell ein neues Gesicht für ihre Unterwäschen-Kollektion. Sie kennt sich in diesem Business aus, ist trotz ihrer 40 Jahre ein beliebtes Motiv für Bademoden und Dessous.

Aber auch eine Sylvie hat mal ein Tief und muss sich motivieren, zum Sport zu gehen. Was ihr dabei hilft ihren Alltag hinzubekommen? „Sehr, sehr gute Planung. Das hilft mir zu performen, das hilft mir entspannt zu sein, das hilft mir auch wenn ich müde bin und eigentlich keine Lust habe ins Gym zu gehen. Aber ich gehe, weil ich weiß, mein Körper zahlt teilweise die Miete“, so die Blondine gegenüber RTL.

Sylvie: „Im Showbusiness hilft es, wenn man gut“

Mit guten Genen ist Sylvie trotz alledem gesegnet: „Ich denke das ist eine Mischung aus Disziplin, teilweise guten Genen und einfach auch im Kopf im Reinen zu sein mit sich selber. Ok ich bin jetzt 40, doch ich fühle mich super, ich fühle mich noch immer jung. Ich weiß natürlich, dass ich nicht mehr 20 bin.“ Sport und eine gesunde Ernährung gehören trotzdem täglich dazu!

Sylvie, die als MTV-Moderatorin in ihrer Heimat den Niederlanden begonnen hatte, hat sich in den letzten Jahren zu einer der bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland gemausert. Das Aussehen hat ihr dabei auch geholfen, sie sagt aber auch:

„Im Showbusiness hilft es, wenn man gut aussieht und Glamour ausstrahlt. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was das Leben ausmacht. Ich glaube am Ende ist es die Kombination von gutem Aussehen, der Disziplin, das auch zu halten und der Intelligenz, um etwas daraus zu machen.“