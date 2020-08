11.08.2020 23:20 Uhr

So tanzt sich Tijan Nije zurück zu „Alles was zählt“

Tijan Nije kehrt zu "Alles was zählt" zurück. Der Schauspieler nahm zuletzt bei „Let’s Dance“ teil, wo der den vierten Platz belegt hat.

Doch jetzt dürfen sich die Fans der Serienrolle „Mo Brunner“ wieder freuen, denn der 28-Jährige ist endlich wieder zurück. Ab dem 12.August ist Tijan wieder Teil der Serie und somit auf dem Streamingdienst TVNOW zu sehen. Eine Woche später dann auch im TV bei RTL.

Ausbildung in New York

Vor Tijans Teilnahme an der RTL-Tanzshow, verlässt seine Rolle in der Serie das Steinkamp-Zentrum und reist gemeinsam mit seinen Freunden Ronny (Bela Klentze) und Finn (Christopher Kohn) nach New York. Dort absolviert Mo eine viermonatige Ausbildung zum Choreographen, um dann gemeinsam mit seinem Kollegen Deniz (Igor Dolgatschew) den Steinkampkader zu trainieren. Beruflich läuft bei Mo alles glatt, doch privat durchlebt er alles andere als freudige Zeiten.

Spenderherz von Lucies totem Freund

Vor seiner Abreise konnten er und Lucie (Julia Wiedemann) sich nicht mehr aussprechen. Sie hatte ihm eine Liebeserklärung gemacht, aufgewühlt entzog er sich dieser – kurz darauf erhält er einen Brief von der Agentur zu der er Kontakt aufgenommen hat. Er wollte wissen, ob sich jemand nach ihm erkundigt hat, da er ein Spenderherz besitzt und tatsächlich: In dem Brief erfährt er, dass er das Herz von Lucies totem Freund in sich trägt.

Sie konnten sich nicht aussprechen

Völlig überfordert mit der Situation, beschloss er, ohne mit Lucie darüber zu reden, abzureisen. Nun ist er wieder da und es führt kein Weg dran vorbei – er muss sich mit Lucie aussprechen.

„Ich freu mich sehr, dass ich wieder dabei bin! Ich bin sogar ein wenig nervös, immerhin hatte ich jetzt drei Monate drehfreie Zeit. Die Zuschauer können gespannt sein, es warten spannende und emotionale Geschichten, so der 28-jährige Schauspieler gegen über RTL.

Sendezeiten

Wie wird wohl das erste Aufeinandertreffen von Lucie und Mo? Ob die zwei wieder zueinanderfinden werden? Wird Mo in Essen bleiben oder wieder in die USA zurückkehren?

„Alles was zählt“ läuft täglich von Mo-Fr um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW.de