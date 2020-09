24.09.2020 22:29 Uhr

So unfassbar nackt haben wir Paul Janke noch nie gesehen

Bevor Paul Janke am kommenden Freitag beim großen Sat.1-Promiboxen gegen Bachelor-Kandidat Filip Pavlovic antritt, wollte der 39-Jährige wohl noch zeigen, was er auch ohne Box-Outfit so zu bieten hat - oder überhaupt ohne Klamotten.

Seine Fans sind ja schon so einige Fotos von seinem neuen, stahlharten Body via Instagram gewöhnt, gerne zeigt sich Paul in letzter Zeit mit angespanntem Oberkörper und einem ordentlichen Muskelpaket.

Vollkommen nackt

Die Bilder, die er jetzt zu Aufmerksamkeitszwecken im Vorfeld der wilden Haudrauf-Show schießen ließ, lassen den Puls so einiger Damen noch mal rasanter hochschnellen. Vollkommen nackt, lediglich mit Boxhandschuhen vor seinem womöglich besten Stück, präsentiert der Ex-Bachelor stolz seinen Körper. Vielleicht nicht ganz wie ihn der liebe Gott wirklich schuf, aber immerhin ohne jegliche Scham. Da möchte man nur schreien: Paul, lass die Dinger fallen! Und er kann sich wirklich sehen lassen. Dahinter steckt allerdings jede Menge harter Arbeit.

Kein Single mehr?

„Während der Corona-Zeit habe ich fast nur Gewichte gestemmt“, so Janke gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Das habe ich jetzt seit vier Wochen eingestellt, sonst bin ich im Ring zu langsam. Dadurch bin ich auch etwas schlanker geworden, aber das was da ist, sind richtige Muskeln, nicht nur aufgepumpt“. Oh ja, das glauben wir sofort. „Ich bin Sportler, durch und durch, habe 13 Prozent Körperfett“.

Die Frage bei diesem Hammerbody ist doch aber, warum der hotte Blondschopf immer noch Single ist. „Nur weil ich das nicht immer kommuniziere, bin ich nicht alleine“, stellt er allerdings klar. „Ich muss ja niemandem beweisen, dass ich Frauen kennenlernen kann“.

Also auf jeden Fall ist sein Aussehen schon Beweis genug, dass es sicherlich keine Schwierigkeiten dabei gibt…