Sommerhaus: Das sagen Elena und Mike nach ihrem Sieg

Sieben Wochen kochten im „Sommerhaus“ die Emotionen richtig hoch, Ängste trafen auf Missgunst, Koalitionen und Freundschaften bildeten sich erst und zerbarsten wieder krachend. Am Ende eskalierte es völlig. Im Finale von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ erspielten die „Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) den Titel „DAS Promipaar 2019“ und gewannen 50.000 Euro Siegprämie.

Im letzten Spiel setzten sie sich gegen die „Goodbye Deutschland“-Reality Stars Roland (48) und Steffi Bartsch (46) durch. Bereits zuvor schieden Sänger Willi Herren (44) und seine Frau Jasmin Herren (40) sowie Ex-„Big Brother“-Star Sabrina Lange (51) und Thomas Graf zu Luxburg (54) aus.

Nach dem Sieg geht es dem Gewinner-Paar natürlich blendend. Zudem betonte Elena nun gegenüber RTL.de, dass sie und Mike sich vor der Kamera so gegeben hätten, wie sie seien. “Mike und ich haben uns kein einziges Mal verstellt. Deswegen gab es auch Streit”, so Elena. “Wir fühlen uns gut weil wir einfach so sind wie wir sind”, erzählte der TV-Star weiter.

Zuhause lassen es aber angeblich etwas ruhiger angehen als in der Show. “Wir spielen keine Spiele zuhause, wo ich die Möglichkeit habe so auszurasten”, erzählte die für überschäumendes Temperament verrufene Schweizerin. Auch in der Finalshow rastete die Lady bekanntlich aus.

Was passiert mit der Kohle?

50.000 Euro Siegprämie sind selbst für Mike und Elena eine Menge Kohle. Was stellt man mit so viel Geld an? “Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, das meiste geht wohl an unsere Tochter”, gestand Mike nach dem Sieg.

Allerdings war “Das Sommerhaus der Stars” für beide nicht nur finanziell gesehen ein voller Gewinn. “Also es hat uns auf jeden Fall noch mehr zusammengeschweißt weil wir da richtige Tiefen durchlebt haben”, so Heiter gegenüber dem TV-Sender.

Übrigens: 2,98 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 10,4 %) waren am Dienstagabend bei RTL dabei, als Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) einen Koffer mit 50.000 Euro gewannen – in der Spitze verfolgten sogar 3,21 Millionen Zuschauer das Finale.