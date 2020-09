09.09.2020 23:15 Uhr

„Sommerhaus“: Das sagt Andrej Mangold zur Spuck-Attacke von Kubilay

Die erste Folge der neuen Staffel "Sommerhaus der Stars" startete direkt turbulent und endete mit einer krassen Spuck-Attacke von Kubilay Özdemir, Verlobter von Georgina Fleur. Der spuckte Andrej Mangold rotzfrech mitten ins Gesicht. Was war passiert?

Bereits beim Einzig von Georgina Fleur und ihrem Verlobten Kubilay Özdemir konnte man ahnen, diese Mischung ist explosiv. Als dann alle Paare einzogen und sich eingelebt hatten, zeigten die beiden schnell ihre wahren Gesichter und diese sind hinterhältig, respektlos und dreist!

Unangebrachte Sprüche

Immer wieder ließ Kubilay Sprüche fallen, die mehr als unangebracht waren. Zum Beispiel fragte er Michael Tomaschautzki, Mann von Schauspielerin Diana Herold: „Wie kann das sein, das so ein Mann, so eine Frau bekommt? Michael, welche Drogen hast du dieser Frau gegeben, um sie zu bekommen?“

Georgina Fleur lachte nur gehäßig und feierte ihren Verlobten für seine spitzen Sprüche. Da scheinen sich also zwei vom gleichen Schlag gefunden zu haben…

Andreas Robens rastet aus

Nachdem Georgina und Kubilay sich von den anderen bedienen und bekochen ließen, war die Stimmung zwischen den Paaren selbstverständlich angespannt.

Vor allem Andreas Robens hatte nach mehreren Gläsern Rotwein die hackendichte Schnauze voll und ließ seinen Unmut freien Lauf. Er beschimpfte und bepöbelte Kubilay und sprach das aus, was sich alle im Haus und mit Sicherheit auch die Zuschauer insgeheim dachten.

Kubilay spuckt Andrej an

Zum Zoff kam es dann aber zwischen „Bachelor“ Andrej Mangold und Kubilay. Mangold versucht eine Diskussion mit Kubilay wie zwei erwachsene Männer zu klären, doch Özdemir reagierte wie ein trotziges Kind und spuckt ihm am Ende mitten ins Gesicht.

Gegenüber klatsch-tratsch.de erklärt Andrej Mangold zu der respektlosen Spuck-Attacke: „Ich war einfach nur schockiert und hätte nie im Leben mit so einer respektlosen Aktion gerechnet.“

Andrej hat sich unter Kontrolle

Obwohl man deutlich sehen konnte, dass Andrej auf 180 war, konnte er sich beherrschen, sodass der Streit nicht vollends eskalierte. Dazu berichtet er:

„Sicherlich hätten andere krasser reagiert. Ich habe auch schon viele Nachrichten bekommen, in denen mir großer Respekt zugesprochen wurde. Es gibt allen Anschein nach wenige Menschen, die sich so unter Kontrolle gehabt hätten. Ich bin aber froh und stolz darauf, dass ich mich nicht zu einer physischen Aktion habe hinreißen lassen. Ich bin ein Mensch der Gewalt verabscheut! Außerdem jemand, der die Arbeit mit und vor der Kamera liebt und der auch in Zukunft noch mehr im TV machen möchte.“

So denkt er über Kubilay

Das Thema Kubilay ist für ihn vorbei und er hat deutliche Worte über ihn. Auf die Frage, was Kubilay für ein Mensch sei, sagt Andrej: „Ein schlechter, mehr muss ich dazu nicht sagen. Es gibt auch keinen Redebedarf oder eine Klärung. Für mich ist dieser Mensch gestorben. Er hatte nicht mal den Anstand sich bei mir zu entschuldigen. Einfach traurig!

„Das Sommerhaus der Stars“ startet am 9. September um 20:15 Uhr auf RTL.

Das sind die weiteren Termine:

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)