„Sommerhaus der Stars“ 2020: Rafi Rachek und sein Sam springen wieder ab?

Rafi Rachek und Sam Dylan waren angeblich vorgesehen als Paar bei der diesjährigen Ausgabe der RTL-Krawallshow „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ dabeisein.

Die Herrschaften wurden bekannt durch ihre Teilnahme an „Die Bachelorette“ und „Prince Charming“. Nun hätten sie einen Rückzieher gemacht. Die Grund: Angeblich der Trennungsgrund, der über der Show liegt. Sam zur „Bild“-Zeitung: „Wir haben abgesagt, ja. Ich hätte auch Angst gehabt, in die Show zu gehen. Es gibt ja so eine Art ‚Sommerhaus‘-Fluch, jedes Jahr trennt sich ja mindestens ein Paar danach.“ Und weiter: „Rafi und ich sind erst so kurz zusammen, da wäre mir das Risiko zu groß. Im nächsten Jahr ist unsere Beziehung noch viel gefestigter und hält auch eher so eine Show aus.“

Die Fans der Show müssten aber offenbar nicht auf ein schwules Paar verzichten. Angeblich rücken „Prince Charming“ Nicolas Puschmann und sein Freund Lars Tönsfeuerborn (Foto oben) nach.

Die Reality-Serie soll in diesem Jahr wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bocholt-Barlo im Westmünsterland aufgezeichnet werden.

10 Paare, die sich nach dem „Sommerhaus“ trennten

– Xenia Prinzessin von Sachsen (29) und Rajab Hassan (26)

– Rocco Stark (33) und Angelina Heger (24)

– Kate Merlan (32) und Benjamin Boyce (50)

– Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (26)

– Chris Töpperwien (44) und Magey Kalley (44)

– Micaela Schäfer (34) und ihr Freund Felix Steiner (33)

– Nico Schwanz (41) und Saskia Atzerodt (27)

– Helena Fürst (44) und Ennesto Monté (43)

– Patricia Blanco (47) und Nico Gollnick (29)

– Bert Wollersheim (68) und Bobby Anne Baker (49)