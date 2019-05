Sommerhaus der Stars: Der Wendler und seine Neue sind auch dabei?

Dienstag, 21. Mai 2019 23:34 Uhr

Die vierte Staffel der schrägen Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ ist in Sicht. Und Michael Wendler soll mit seiner neuen Liebe auch dabei sein. Eine Überraschung ist das nicht.

Auch in diesem Sommer sollen mehr oder weniger prominente Paare unter ein bescheidenes Dach in Portugal ziehen und um den komischen Titel „DAS Promipaar 2019“ kämpfen. Beim von RTL bezahlten Pauschalurlaub wird bekanntlich mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Das nicht erwünschte kuschelige Zusammenleben der „Traumpaare“ wird auf eine sehr harte Probe gestellt.

Die jetzt kolportierte Kandidatenliste besteht vor allem aus alten Bekannten mit reichlich Erfahrungen bei Formaten wie z.B. ‚Big Brother‘, ‚Promi Big Brother‘ oder dem Dschungelcamp. Das zeigt vor allem eins: Es finden sich einfach keine anderen…

Zwei Bachelor-Pärchen auch dabei?

Nun will die ‚Bild‘-Zeitung erfahren haben, wer dieses Jahr in das „Das Sommerhaus der Stars“ zieht. Dies seien Partykönig Willi Herren mit seiner Frau Jasmin, Michael Wendler mit seiner jungen Freundin Laura Müller, Schlagerlegende Nino de Angelo mit seiner aktuellen Lebensgefährtin Simone.

Auch Ex-„Caught in The Act“-Star Benjamin Boyce mit seiner Freundin, Reality-TV-Darstellerin Kate Merlan und Gina-Lisa Lohfink mit ihrem Freund Antonio (sind die überhaupt noch zusammen?) sollen zu den Kandidaten gehören. Und: Katzenberger-Mutter Iris Klein und ihr Gatte Peter wagen sich nach langer Zeit angeblich auch mal wieder ins Rampenlicht.

Ferner sollen dem Bericht zufolge „wohl auch zwei Bachelor-Pärchen dabei sein“.

Der Brüller: Angeblich soll Désirée Nick, Lästerschwester der Nation, mit einer Frau einziehen. Die Kabarettistin hatte ja zuletzt einen Beef mit Willi Herren losgetreten. Das wirkt sehr inszeniert und erscheint angesichts dieser Personalien hier in einem völlig neuen Licht.

Erwartet wird, dass die neue Staffel wie schon letztes Jahr Anfang Juli startet. Zwei Wochen vorher dürfte RTL dann die endgültige Besetzung verkünden.

Die Wendler-Gattin bei Promi-BB?

Dass Michael Wendler mit seiner jungen Freundin dabei ist, überrascht Brancheninsider nicht. Die Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Liason mit der 19-Jährigen kann der Sänger noch immer nicht ausräumen. Hinter vorgehaltener Hand tuschelt einer: „Wenn alles erzählt ist in ‚Goodbye Deutschland‘ und vielleicht noch dem Dschungelcamp für die junge Laura, dann wird sich das Paar ganz sicher wieder trennen. In der Zwischenzeit bekommt Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg vielleicht bei ‚Promi Big Brother‘ noch die Gelegenheit von ihrem singenden Gatten zu schwärmen.“

