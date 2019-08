„Sommerhaus der Stars“: Elena tickt mal wieder komplett aus

Bei den „Sommerhaus der Stars“-Bewohnern liegen die Nerven komplett blank. Elena Miras, spätestens jetzt bekannt für ihre plötzlichen Ausraster, hat mal wieder einen Furz quer sitzen und und in Roland ein Opfer gefunden.

Durch eine Frage von Roland flippt sie komplett aus und bezichtigt ihn, ihr zu untersagen, dass sie weinen darf. Elena beklagt tränenreich, dass sie im Sommerhaus leiden würde und immer als böse dargestellt wird. Auch Yeliz weint und wird von Johannes getröstet. Er spricht ihr Mut für das zweite Spiel zu. Die Verzweiflung ist aber zu spüren.

Alle gegen Johannes?

Auch Bachelorette-Contestant Johannes Haller bekommt es in der heutigen Folge ab. Johannes und Willi hielten stets zusammen – bis jetzt. Ihre Freundschaft zerbricht krachend, immer neue Vorwürfe drehen die Spirale nach oben, bis es schließlich körperlich wird. Sabrina, Thomas, Roland und Steffi verbünden sich gegen ihn und teilen es Johannes auch offen mit.

Im ersten Spiel „Das liegt mir auf der Zunge“ müssen die Stars durch das Anlecken eines Gegenstandes erkennen, um was es sich dabei handelt. Nach dem Spiel bricht Elena in Tränen aus und beschimpft Roland als behindert. Willi ist geschockt, welche Feindschaft ihm entgegenschlägt. Er stellt eine Freundschaft in Frage.

In Spiel 2 wartet ein Schlamm-Becken auf die Frauen. Mike rastet dabei aus, wirft Gegenstände in das Becken, boxt gegen einen Behälter und verflucht das Sommerhaus.

Die Nominierung gerät zur Generalabrechnung – nicht nur, dass ein Paar gehen muss, die Aussprache hinterlässt auch bei den verbleibenden Paaren tiefe Wunden – nichts ist mehr wie vorher. Wer muss diesmal das Sommerhaus verlassen?

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft heute um 20:15 Uhr auf RTL. Die Folge gabÄs vorab auch bei TVNow.