„Sommerhaus der Stars“: Jasmin Herrens Wutrede gegen Lisha & Lou

Lisha und ihr Freund Lou kommen beim "Sommerhaus der Stars" nicht gerade gut weg. Ex-Teilnehmerin Jasmin Herren hat den beiden jetzt ordentlich die Meinung gegeigt.

Ob Lisha und Lou „Das Sommerhaus der Stars“ als Gewinner verlassen, wird sich noch entscheiden müssen. Einen Titel haben die YouTuber wohl schonmal sicher: das unbeliebteste Paar der Staffel. Während die Krawalltüten bis zuletzt nicht nur bei ihren Bewohnern aneckten, regen sich die Zuschauer mittlerweile nicht mehr über Eva Benetatou und ihren Chris, sondern über die beiden Problemkinder der Show auf.

Aktion mit der Puppe war ein No-Go

Auch Ex-Bewohnerin Jasmin Herren hat sich nun in einem Facebook-Video über Lisha und Lou aufgeregt. „Oh mein Gott. Ich habe gerade die zehnte Folge gesehen. Lisha ich sage dir eins: Was du mit dieser Puppe gegenüber Caro abgeliefert hast…wie kann man menschlich so tiefgehend werden“, regte sich die Frau von Willi Herren auf.

Caro und Andreas Robens haben Lisha entsafet

Als Gewinner der Rechen-Chellenge durften Caro und Andreas Robens einem gesafeten Paar in Folge zehn den Schutz entziehen. Die Wahl der Fitness-Granaten fiel auf Lisha und Lou, obwohl Caro der vorlauten YouTuberin zuvor noch versichert hat, dass sie sich keine Sorgen machen müsse.

Lisha fühlte sich dementsprechend hintergangen und regte sich im Anschluss auf ihre Weise ab. So rasierten sie und Lou einer Puppe den Kopf kahl, sodass das arme Spielzeugteil aussah wie Caro Robens. Für Jasmin Herren gingen sie mit dieser Aktion aber deutlich unter die Gürtellinie. „Liebe Lisha, hast du dich eigentlich mal im Spiegel angeschaut? Das ist reinste, tiefgründigste Boshaftigkeit und einfach nur asozial“, fuhr die 41-Jährige mit ihrer Wutrede fort.

Jasmin wünscht Lisha nichts Böses, aber…

„Mein Mann und ich haben dich echt mal gefeiert aber jetzt…ich wünsche dir wirklich nichts Böses, außer dass du dir mal selbst begegnest, denn das hast du verdient. Ich hoffe, dass es für dich keine Plattform mehr gibt. Das wünsche ich dir“, so Jasmin Herren abschließend. Dieser Meinung ist wohl auch Willi Herren.

Das sagt Willi Herren dazu

„Unfassbar, gut gesprochen Frau Herren“, kommentierte ihr Mann den Post.“Diese Frau gehört sonst wohin, aber nicht in die Öffentlichkeit. So jemanden hab ich noch nie erlebt. Furchtbar, asozial, hinterhältig, bösartig… Wann wird der Sender reagieren?“, fragte sich ein anderer Facebook-User.

„Danke……toll,dass immer mehr sehen, was da abgeht. Solche Menschen gehören irgendwo hin, wo niemand anderes ist, den man beleidigen und sonst noch was kann“, fand zudem ein weiterer Herren-Fan. Schwer vorstellbar, dass die YouTuber die Sympathie der Zuschauer nochmal zurückgewinnen.

Sendehinweis

Folge 10 gibt es am 25. Oktober um 20.15 bei RTL zu sehen. Alle Folgen stehen von „Das Sommerhaus des Stars“ bereits drei Tage vor der TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit.

