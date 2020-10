25.10.2020 20:17 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Lisha rastet aus! Geht sie jetzt zu weit?

Im "Sommerhaus der Stars" liegen wie immer die Nerven blank und der Lagerkoller entfaltet sich zur vollen Blütenpracht. Wenn man denkt es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Wutanfall her. In diesem Fall kommt er - Überraschung! - mal wieder von Lisha.

Auch in dieser „Sommerhaus der Stars„-Folge ticket Youtuberin Lisha mal wieder so richtig aus. Allerdings greift sie dieses Mal sogar zur Schere! Ab hier wird es richtig ekelig! Doch alles der Reihe nach.

Lisha fühlt sich verraten

Das Finale rückt immer näher: kurz vor Schluss werden die Bandagen härter und die Wichtigkeit von netten Urlaubsbekanntschaften weniger. Die Folge: Vertrauen wird ausgenutzt, Verrat praktiziert, der Treueschwur von gerade ist Augenblicke später nichts mehr wert.

Die Spiele „Swingerparty“ und „Meiner weiß mehr“ sind die letzten Möglichkeiten, sich vor der allerletzten Nominierung im Haus zu schützen. Wer ist zum Abschuss freigegeben? Wer fliegt?

Darüber hinaus sorgt eine kleinen Zusatzbelohnung für den Sieger für weiteren Unfrieden …

„Ich habe mir den ersten Sieg schöner vorgestellt!“

Die Frau, die bei der Rechen-Challenge eine Rechenaufgabe am schnellsten löst, darf sich ein gesafetes Paar aussuchen, dem sie den Schutz entzieht. Das birgt wie immer großes Streitpotenzial. Vorsicht Spoiler-Alarm! Wer sich überraschen lassen möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Nachdem Lisha und Lou ihren – in der letzten Folge erspielten – Schutz verlieren, verliert die hübsche Influencerin zusätzlich noch etwas: ihre Nerven! Kurz zuvor hatte Muskelfrau Caro Robens ihren Verbündeten ein Versprechen gegeben: „Wenn wir es schaffen, entsafen wir euch sowieso nicht.“

Bitterliche Tränen

Doch es kam anders und die bis dato harmonische Beziehung mit den Robens scheint für immer zerbrochen. „Sie hat einen Scheißmann! Sie hat nichts zu melden“, keift eine in Tränen aufgelöste Lisha, nachdem Andreas die überraschende Entscheidung verkündet hat.

Und auch Caro kann sich nicht über ihren ersten „Sommerhaus“-Sieg freuen und weint bitterlich. „Ich habe mir den ersten Sieg schöner vorgestellt.“ Alle Versuche, die strategische Entscheidung, die laut Göttergatte Andreas getroffen werden musste, zu erklären, werden knallhart abgeblockt. Es herrscht Eiszeit.

Lisha tickt aus

„Was für ein hinterhältiges Dreckstück!“, pöbelt Lisha, nachdem sie wieder ihre Fassung erlangt hat. Partner Lou wird verboten auch nur ein Wort mit dem Verräter-Pärchen zu wechseln. Die Fronten sind verhärtet. „Das, was die heute gemacht haben, war das Hinterhältigste, was je passiert ist“, fasst die Berlinerin das Tagesgeschehen zusammen. Und scheinbar sind die Youtuber nicht die Einzigen, die das so sehen.

Auch die Pharos zeigen wenig Verständnis für die Wahl der Robens und siehe da: Die Robens und die Pharos kriegen sich in die Haare. Wer hätte das gedacht? Ähnlich überraschend kommt auch Lishas geschmackloser Racheplan. Immer noch wütend und verletzt greift sich die 33-Jährige eine blonde Puppe, der sie die eine Seite kahl schneidet, um dem Spielzeug einen „Caro-Look“ zu verpassen.

Eine Drohung?

Anschließend wird die Vodoo-Puppe – oder was auch immer das darstellen soll – mit einer Fliegenklatsche traktiert und so positioniert, dass Caro die Puppe finden soll. Wenn das mal kein Mobbing ist … Oder soll das etwa eine Drohung sein?

Folge 10 gibt es am 25. Oktober um 20.15 bei RTL zu sehen. Alle Folgen stehen von „Das Sommerhaus des Stars“ bereits drei Tage vor der TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit.

