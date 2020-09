23.09.2020 15:58 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Notarzteinsatz und heiße Küsse

Es gibt wieder jede Mange Drama, Knatsch und Tränen in der vierten Folge vom "Das Sommerhaus der Stars". So endet ein an sich harmloses Spiel mit einem Notarzteinsatz und einer in Tränen aufgelösten Annemarie Eilfeld.

Lach- und Krachgeschichten sowie ein abgebrochenes Spiel und die Folgen: „Das Sommerhaus der Stars“ – dem Kampf der Promipaare wird mit harten Bandagen auch beim Spiel „Tierisch blind“ gekämpft – so hart, dass ein tapferer Mitstreiter ins Krankenhaus muss.

Ein Spiel endet im Krankenhaus

So geht beim lustigen Pinata-Schlagen in verrückten Tierkostümen Annemarie Eilfelds Partner Tim Sandt K.O. Bei der Klärung um die Schuldfrage spitzt sich die Stimmung unter den Promi-Paaren weiter zu.

Vor allem ein Paar hat alle gegen sich aufgebracht: Ex-„Bullyparade„-Star Diana Herold und ihr Michael Tomaschautzki scheinen sich bei den anderen Bewohnern ins Abseits katapultiert zu haben.

Die Nerven liegen blank

Die Nerven liegen entsprechend blank: körperliche Verletzungen können heilen, seelische hingegen nicht. Ob das bei der Nominierung Folgen hat? Außerdem steht das Spiel „Lippenbekenntnis“ auf dem Programm.

Wer behält die Nerven? Und wer wird „DAS Promipaar 2020“? Beim emotionalen Pauschalurlaub im Westmünsterland wird das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt.

Mehr zum Thema:

Das Bachelor-Dilemma

Auch der Streit zwischen Eva Benetatou (28) und Andrej Mangold (33) geht in eine neue Runde: Die gemeinsame Nacht der beiden zu „Bachelor„-Zeiten beschäftigt die dunkelhaarige TV-Beauty noch heute. So könne sie noch immer nicht verstehen, wie Mangold mit ihr Sex haben konnte und sich im Anschluss für eine andere entscheiden konnte.

Für Eva gibt es Klärungsbedarf. Sie möchte außerdem zeigen was für „ein genialer Schauspieler“ Andrej tatsächlich ist. Für ihn sind das allerdings alte Kamellen und er hört nur „Kacke“ in seinem Ohr, wenn Eva redet. Es gibt wieder jede menge Drama.

Am heutigen Mittwoch, den 23. September 2020, läuft die 4. Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ um 20.15 bei RTL – parallel auch im im Livestream auf TVNOW.

Natürlich stehen alle Folgen nach TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit. Die jeweils neuste Sommerhaus-Ausgabe gibt es sogar schon drei Tage vor TV-Ausstrahlung auf dem Streamingportal der RTL-Gruppe.