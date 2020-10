18.10.2020 20:13 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Sind Lisha und Eva plötzlich beste Freundinnen?

Huch, was ist denn da los? Lisha und Eva Benetatou scheinen das Kriegsbeil wohl begraben zu haben. Verlassen die Girls "Das Sommerhaus der Stars" nun also etwa als Best Friends?

Wochenlang haben sich YouTuberin Lisha (34) und Eva Benetatou (28) im „Sommerhaus der Stars“ bekriegt. Doch wer gedacht hat, dass aus den Streithennen keine Freundinnen mehr werden, lag wohl falsch. Der Beef zwischen den Girls scheint nämlich geklärt zu sein. Angeblich. Denn hinter Lishas Freundlichkeit Eva gegenüber steckt wohl eine hinterlistige Taktik.

Für Lisha zählt nur der Sieg

Am Ende zählt für die 34-Jährige nach wie vor nur eins: der Sieg. Nachdem die Krawalltüte das Vertrauen von der Ex-Bachelor-Kandidatin und ihrem Chris für sich gewonnen hat, will sie das Paar aus dem „Sommerhaus“ kicken, um Eva ein für alle mal los zu werden und natürlich auch um dem Gewinn der Show einen Schritt näher zu kommen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem treuen Gefährten und Lebenspartner Lou.

Eva beißt an

Bisher sieht es ganz danach aus, als würde Lishas Plan aufgehen. Zumindest beißt die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin an. „Hast du immer noch Bauchschmerzen? Willst du nochmal Tropfen nehmen“, fragte die YouTuberin scheinheilig, während Eva auf der Hollywoodschaukel rumhing. „Nein, es ist besser“, lehnte die 28-Jährige dankend ab.

Doch Lisha schleimte fröhlich weiter. „Bei mir ist das aber auch immer so, dass die Aufregung auf dem Magen schlägt“, so die Blondine mit gespielter Einfühlsamkeit.

Ein bisschen Misstrauen bleibt

Eva hingegen scheint sich sicher zu sein, dass die sonst so mürrische Lisha ernsthaft an ihrem Wohlergehen interessiert sei. „Klar habe ich ein mulmiges Gefühl bei Lisha, weil sie mich am Anfang ja immer angeschrien hat“, erinnerte sich Eva. „Aber ich glaube, sie und Lou haben begriffen, dass Chris und ich eigentlich ganz korrekte Menschen sind.“

„Ich bin froh, dass wir beide jetzt gut miteinander auskommen und direkt und ehrlich zueinander sind“, resümierte Eva weiter. Ehrlich? Von wegen Frau Lisha. Bleibt abzuwarten, wie lange die 34-Jährige sich zusammenreißen kann, ehe sie erneut gegen Benetatou schießt. „Für mich ist es sehr schwer diese Taktik durchzuziehen, mir die Feinde zum Freund zu machen“, gab sie immerhin zu.

Lisha will es durchziehen

„Innerlich habe ich so ein Abturn gegen Eva aber dann musst du da sitzen und mit der reden. Du sitzt da und lachst sie an aber was du innerlich denkst, willst du gar nicht aussprechen. Ich glaube, dass sie vorher gemerkt hat, dass ich eigentlich gar kein Bock hatte, mit ihr zu reden“, war sich Lisha außerdem sicher. Na das sah aber anders aus, denn Eva scheint sich wohl sicher zu sein, dass die Freundin von Lou ihre Meinung über sie geändert hat.

Sendehinweis

Ob Lishas Plan aufgeht? Es bleibt spannend. Am 18. Oktober, läuft die komplette neunte Folge vom „Sommerhaus der Stars“ ab 20:15 Uhr auf RTL. Alle Folgen stehen bereits drei Tage vor der TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit