„Sommerhaus“: Lisha & Lou werden zur Zielscheibe der Fans

Im diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ herrscht seit dem Moment des Bezugs dicke Luft. In keiner bisherigen Staffel taten sich in nur so kurzer Zeit so viele Abgründe auf. Es wurde gestritten, gespuckt, gemobbt, geschubst und mit Anzeigen gedroht.

Immer an vorderster Stelle – wenn es um Beef ging – waren die beiden Youtuber Lisha und Lou. Die 31-Jährige schockt seit Beginn mit einem unglaublichen Aggressionspotenzial. In ihrer Rolle als kratzbürstige Krawallschachtel mit extrem kurzer Zündschnur hatte Lisha schnell Ex-„Bachelor„-Sternchen Eva Benetatou als personifiziertes Hassobjekt auserkoren. Was von da an passierte, nennen die einen „temperamentvoll“, die anderen Mobbing.

„Du wurdest gef***t und stehen gelassen“

So polterte die schöne Lisha nicht nur regelmäßig wüste Beleidigungen um sich, sondern geizte auch nicht mit aggressivem Verhalten: „Halt deine Fresse, sag ich dir!“ Von Folge zu Folge spitzte sich die Situation weiter zu und die Wutausbrüche wurden heftiger. Dabei schreckte Lisha nicht vor Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie zurück.

„Du wurdest gef***t und stehen gelassen und das ist dein größtes Problem!“ oder „Verlogenes Dreckstück.“ Die Berlinerin ließ keinen Moment aus, um ihre Eva-Antipathie vor laufender Kamera zu zelebrieren.

So viel Wut im Bauch

Kritik an sich selbst lässt sie natürlich abprallen. Die Frau, die nie lacht, hat grundsätzlich das letzte Wort und dabei bedient sie sich einer Gossensprache, die ihren offensichtlich beschränkten Horizont offenlegt.

Schlussendlich bleibt nur eine Frage: Wie kann ein Mensch nur so viel Hass in sich tragen und wegen jeder Lappalie so in die Luft gehen? Auch die Zuschauer zeigten sich in den sozialen Netzwerken von Lishas roher Art geschockt: „Nicht der Schnitt und auch nicht RTL (hat es aber zugelassen) hat Eva zum Mobbingopfer gemacht, sondern Menschen, die selbst nicht nur gute Tage in der Vergangenheit hatten.“

„Gehässiges und absolut asoziales Verhalten!“

Und weiter: „Die Ausdrücke, mit denen Eva bedacht wurde, die Ausgrenzungen und dieses unmenschliche Anbrüllen ist durch nichts, was Eva getan haben könnte, zu rechtfertigen.“ Ein anderer Fan schreibt: „Ich habe gestern Folge 9. gesehen und hoffe für Lou das, nachdem er alle Folgen gesehen hat, sich schnell trennt und etwas Besseres findet.“

Über die Behauptungen von Lisha und Lou können die Zuschauer nur lachen. In Interviews hatte das Influencer-Paar mehrmals behauptet, dass die Show so zusammengeschnitten wurde, dass alles ganz anders wirke. Wichtige Szenen fehlten und man fühle sich insgesamt im Format schlecht dargestellt.

Die Fans machen sich über sie lustig

Ein Zuschauer fasst zynisch im Netz zusammen: „Also, wir halten fest: Das diesjährige Sommerhaus wurde von RTL synchronisiert und vom Cutter extra so geschnitten, dass Lisha schlecht dasteht. Sie war eigentlich voll lieb Alter, ein Herzensmensch! Und wir alle hier sind von irgendwem gekauft, um böse Kommentare abzuliefern. Stimmt das so?“

Ein anderer Fan sieht das ähnlich: „So ein unreflektiertes, gehässiges und absolut asoziales Verhalten kann man nicht schneiden – sagt der Bachelor ja bereits selbst. Die Leute zeigen einfach ihr wahres Gesicht – ist halt kein Instagram-Video, in dem man nur 5 Minuten den tollen Fitvia Tee anpreisen muss.“

Nach dem Gesehenen wird im Netz der Ruf nach Konsequenzen laut. So teilt ein „Sommerhaus“-Fan einen gesellschaftskritischen Gedanken: „Ich werde nie verstehen, warum Lisha und Andrej bei Dschungelcamp mitmachen dürfen. So wird doch nur gezeigt, dass Mobbing ungestraft bleibt und jeder Narrenfreiheit hat. Ganz schlechtes Bild der Gesellschaft.

