04.09.2020 22:30 Uhr

Sommerhaus-Steckbrief (2): Andrej Mangold & Jennifer Lange

Das RTL-Sommerhaus öffnet seine Tore! Diesmal findet der Promi-Pauschalurlaub in Deutschland statt und acht urlaubsreife Paare finden sich in einer bescheidenen Bleibe im westlichen Münsterland ein.

Eruptionen überall und die Stimmung brodelt mächtig: Neue Prominente, neue Herausforderungen, ein neues Sommerhaus in Deutschland sowie neues Leben und Lästern gemeinsam unter einem Dach. Das „Sommerhaus der Stars“ startet am 9. September. Wir stellen wie immer alle Paare vor!

Sie lernten sich beim „Bachelor“ kennen

Bevor Andrej Mangold „Der Bachelor“ wurde, arbeitete er lange als Unternehmer und gründete das Start Up „Das Kaugummi“, das er bei „Die Höhle der Löwen“ vorstellte. Heute gibt es das Unternehmen nicht mehr. Bis Ende 2019 war Andrej außerdem Basketballprofi. Jennifer Lange ist gelernte Fitness- und Gesundheitstrainerin, ihre große Leidenschaft ist das Tanzen, wobei sie vor allem lateinamerikanische Tänze und Zumba mag.

Nachdem sich die beiden bei „Der Bachelor“ 2019 kennen- und lieben gelernt haben und Andrej Jennifer zu seiner Gewinnerin machte, sind die beiden nun seit etwa eineinhalb Jahren ein Paar.

Jennifer zog schnell zu Andrej

Kurz nach der Ausstrahlung zog die gebürtige Bremerin zu Andrej in seine Wohnung in Bonn. Immer wieder wird medial eine mögliche baldige Hochzeit, eine Verlobung oder eine Schwangerschaft des Paares vermutet. Noch haben sie diese Schritte nicht gewagt, können es sich aber laut eigener Aussage definitiv gemeinsam vorstellen.

Beide arbeiten mittlerweile hauptsächlich als Influencer; auf ihren Profilen kann man sie beim gemeinsamen Sport, Tanzen oder auch beim Pärchen-Yoga bestaunen. Schließlich ist Sport und Fitness die große Leidenshaft, die die beiden verbindet.

Galerie

Zwei Sportskanonen

Sie achten sehr auf ihre Ernährung und ihr Aussehen und halten sich gemeinsam fit. Sie sind extrem stolz auf ihre Körper und ihr Aussehen und bezeichnen sich selbst als große Perfektionisten. Neben ihren Instagram-Profilen betreiben sie einen gemeinsamen YouTube-Account.

Die meisten Leute nennen Jennifer Jenny, laut Andrej mag sie aber Jennifer viel lieber. Übrigens: Das Paar nennt sich selbst „Team Gold“ – abgeleitet von Andrejs Nachnamen Mangold.

Sendetermine

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)