05.09.2020 12:11 Uhr

Sommerhaus-Steckbrief (3): Annemarie Eilfeld & Tim Sandt

"Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. Coronabedingt ziehen in diesem Jahr acht Paare in ein Haus im Münsterland, anstatt wie gewohnt im sonnigen Süden.

Eins der mehr oder weniger bekannten Pärchen in diesem Jahr sind Annemarie Eilfeld (30) und ihr Freund der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29). Das „Sommerhaus der Stars“ startet am 9. September und wir stellen alle Paare vor.

Das sind Annemarie und Tim

Annemarie Eilfeld sollte vielen ein Begriff sein. Sie startete als DSDS-Kandidatin im Jahr 2009 und belegte damals den dritten Platz. Danach versuchte sie sich als Popsängerin und landete später in der Schlagerbranche.

Über ihren Liebsten wusste man bis dato eher wenig. Tim ist selbständig im Bereich Network-Marketing und übernimmt einen Teil von Annemaries Management. Außerdem unterstützt er momentan Annemaries Vater in dessen Bauunternehmen.

So lernten sie sich kennen

Die beiden sind seit 3 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in einer Diskothek auf Mallorca, als beide im Urlaub waren. Die Sängerin zeigte sich bislang noch nicht oft mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit.

Das Paar lebt recht konventionell und träumt von einer Hochzeit und gemeinsamen Kindern, nachdem sie ihren beruflichen Höhepunkt erreicht haben. Annemarie bezeichnet sich selbst als „Künstlertype“, Tim ist im Gegensatz zu ihr eher der „rationale Erfolgsorientierte“. Tim nennt Annemarie Miii, sie nennt ihn Mister Miii. Soooo süß!

Sie machen nicht wegen dem Geld mit

Dem Siegerpaar von „Das Sommerhaus der Stars“ winken 50.000 Euro Preisgeld. Deswegen machen Annemarie und Tim natüüürlich nicht mit, denn eigentlich findet die Sängerin 50.000 Euro gar nicht mal so viel.

„Machen wir uns nichts vor: 50.000 Euro sind schnell weg. Uns ist es ehrlich gesagt wichtiger, uns langfristig etwas aufzubauen“, so Eilfeld. Viel mehr seien es die Spiele, die die beiden Reizen, erklärt Tim:

„Grundsätzlich reizt uns natürlich die Challenge, über uns hinauszuwachsen und neue Leute kennenzulernen. Den Titel ‚Promipaar des Jahres‘ zu haben wäre auch cool. Aber das Geld ist definitiv nicht unsere Motivation.“

So wollen sie vorgehen

Apropos Spiele, da haben sich die beiden vorgenommen, mit Fairness und Leistung zu überzeugen, erklärt Sandt: „Eine Taktik oder Strategie gibt es bei uns gar nicht! Wir wollen ehrlich sein und in den Spielen mit unserer Leistung überzeugen. Wir möchten niemanden manipulieren oder Leute, die uns vielleicht nicht mögen, auf unsere Seite ziehen, nur damit wir besser dastehen.“

Und Annemarie stimmt zu: „Mich bringt Ungerechtigkeit auf die Palme. Da werde ich traurig, sauer, wütend – alles zusammen.“

Sendetermine

„Das Sommerhaus der Stars“ startet am 9. September um 20:15 Uhr auf RTL. Das sind die weiteren Termine:

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)