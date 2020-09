05.09.2020 21:29 Uhr

Sommerhaus-Steckbrief (4): Lisha & Lou

Am 9. September startet das "Sommerhaus der Stars", dass in diesem Jahr aufgrund von Corona im beschaulichen Münsterland aufgezeichnet wurde und nicht im sonnigen Süden.

Eines der acht Promi-Paare sind in diesem Jahr das YouTube Influencer-Paar Lisha (34) und Lou (31) ohne Nachnamen. Beide haben vor ihrer YouTube-Karriere im Security-Bereich gearbeitet.

So haben sie sich kennengelernt

Heute betreiben beide hauptberuflich einen gemeinsamen YouTube-Kanal, auf dem sie unter anderem klassische Paarthemen besprechen. Beide kommen aus Berlin und haben sich über eine Freundin von Lisha kennengelernt.

Seit zehn Jahren sind sie mittlerweile ein Paar und haben im Dezember 2018 standesamtlich geheiratet. Lou hat Lisha einen Heiratsantrag vor Publikum gemacht – das Video gibt es auf ihrem Kanal zu sehen. Nächstes Jahr im Sommer wollen die beiden ihre Traumhochzeit feiern und das Spektakel online streamen.

Lisa ist die Temperamentvollere

Sie bezeichnen sich nicht nur als Paar, sondern auch als beste Freunde. Lisha gibt zu, sich schon einmal für Lou geprügelt zu haben. Sie will ihren Mann beschützen und ist oft der lautere Part von beiden.

Ihre beiden Chihuahuas Lennox und Rolex bezeichnen sie als ihre „Babys“. Der eine ist frech wie Lisha, der andere lieb und ruhig wie Lou. Gegenseitig geben sich Lisha und Lou den Spitznamen „Boo“.

Stress vorprogrammiert?

Aus den Vorjahren wissen Lisha und Lou, dass es zwischen den Promi-Paaren auch mal Beef gibt. Die beiden rechnen sogar regelrecht damit: „Ich bin mir zu 1 Million Prozent sicher, dass es knallen wird. Die packen immer so verschiedene Menschen da rein und wir sagen wirklich, was uns stört. Vor allem Lisha“, so Lou.

Und Lisha erklärt: „Ich kann meine Klappe nicht halten. Wenn mich etwas stört, muss das raus. Leider kann ich mich da auch mal im Ton vergreifen – wenn ich wütend bin, sage ich was ich denke, statt vorher darüber nachzudenken. Aber mit Konfrontation hatte ich noch nie Probleme. Ein Streit bringt ein bisschen Action, ein bisschen Aufregung. Ich mag es, mich zu streiten. Wir kommen ja auch beide aus der Security-Branche, wahrscheinlich haben wir deswegen keine Angst vor Konfrontation. Wenn es sein muss, schmeißen wir jemanden aus dem Haus, damit kennen wir uns gut aus. Aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt.“

Sendetermine

Trotzdem freuen sich die beiden, in diesem Jahr dabei zu sein, denn sie sind große „Sommerhaus“-Fans: „Wir feiern das Sommerhaus extrem, sind große Fans von diesem Format und unser Wunsch war es wirklich, mal dabei zu sein“, betont Lou.

„Das Sommerhaus der Stars“ startet am 9. September um 20:15 Uhr auf RTL.

Das sind die weiteren Termine:

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)