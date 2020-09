06.09.2020 13:22 Uhr

Sommerhaus-Steckbrief (5): Diana Herold & Michael Tomaschautzki

Es geht wieder los: Spaß, Spiel und Streit im Sommerhaus! Wer behält die Nerven? Wer fliegt zuerst aus dem Sommerhaus? Und wer wird "DAS Promipaar 2020"?

Am Mittwoch, 9. September startet die 5. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ bei RTL und TVNow. Zum Auftakt ziehen die ersten acht Paare nach ihrer Corona-Quarantäne gemeinsam unter ein beschauliches Dach und kämpfen um den Titel „DAS Promipaar 2020“.

Beim Promi-Pauschalurlaub im Westmünsterland wird mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Und das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare wird auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Wir stellen die Paare vor.

Das ist Diana Herold

Diana Herold ist gelernte Kauffrau im Einzelhandel, kehrte diesem Berufsfeld jedoch schnell den Rücken zu und startete als Model und Schauspielerin durch. Bekannt wurde sie als Tänzerin und Darstellerin in den Sketchen der Bullyparade und ihr Mitwirken in den Bully Herbig-Filmen als Nebendarstellerin. 2002 und 2017 war Diana auf dem Cover des Playboys zu sehen. Im TV nahm sie u.a. an den Formaten „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ (2004), „Das perfekte Promi Dinner“ (2008) und „Promi Shopping Queen“ (2013) teil.

„Ich als Mama hätte aber auch nicht mitgemacht, wenn es in Portugal gewesen wäre. Das wäre mir zu unsicher gewesen.“

Zurzeit versucht sie, als Sängerin Fuß zu fassen wobei sie die Fans mit ihren spirituellen Liedern und selbstgeschriebenen Texten berühren möchte. Sie bezeichnet sich als Love-Peace-Girl und wünscht sich Frieden für die Welt.

Auch interessant:

Das ist Michael Tomaschautzki

Michael arbeitet derzeit als freiberuflicher Betriebswirt und schreibt aktuell als sein erstes Buch.

Das Paar ist seit ca. 19 Jahren zusammen und hat vor drei Jahren geheiratet. Diana brachte eine Tochter (heute 25 Jahre alt) aus erster Ehe mit in die Beziehung, außerdem hat das Paar hat einen 9 Jahre alten gemeinsamen Sohn. Diana zeigt Michael nur selten öffentlich und wollte sich eigentlich aus der TV-Welt zurückziehen. „Das Sommerhaus“ ist für sie eine besondere Ausnahme, sich wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Paar beschäftigt sich viel mit dem eigenen Seelenfrieden in Form von langen Gesprächen sowie Meditations- & Trommelkreisen.

Galerie

Darum gehen sie ins „Sommerhaus der Stars“

Diana Herold sagte zur Teilnahme an der Krawallshow: „Wir haben sehr, sehr lange überlegt und abgewogen. Eigentlich hatte ich nämlich gesagt, dass ich nie wieder Reality-TV mache. Das habe ich einmal gemacht, 2004, und es war sehr intensiv, weil ich ein empathischer und mitfühlender Mensch bin und es nicht mag, wenn es zu viele Intrigen gibt. Auch wenn die Gruppe nicht auf mich losgeht, sondern auf jemand anderen, werde ich mich immer auf die Seite des Schwächeren stellen. Aber jetzt wo die Welt gerade wirklich sehr tief durchatmen muss, haben wir gesagt: Okay, das ist genau die richtige Zeit, um unsere Lebenseinstellung zu zeigen und unsere Werte zu vermitteln. Deswegen gehen wir ins Sommerhaus.“

Michael fügte hinzu: „Es wird spannend. Beim letzten Reality-Format haben wir uns tatsächlich verloren für drei Jahre und haben uns getrennt. Wir werden wie Pech und Schwefel zusammenhalten und zueinanderstehen, da kommt kein Blatt dazwischen. Je nach Situation werden wir aber vielleicht auch mal durch die Hölle gehen.“ Einwurf von Diana Herold „Und den Himmel erleben!“

Die Kandidaten

Diese Promipaare ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“ ein:

Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).*

„Bachelor“-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26).

„Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Andreas (54) und Caroline Robens (41).

Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (30) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).

YouTube Influencer-Paar Lisha (34) und Lou (31).

„Bullyparade“-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).

Reality-TV-Star Denise Kappés (30) und der Sänger Henning Merten (32).

Hypnotiseur Martin Bolze (63) und die Designerin Michaela Scherer (53).

*) Weil das Paar die Show vorzeitig verlässt, rücken Katzenberger-Mutter Iris Klein (53) mit dem 4. Ehemann Peter (53) nach.