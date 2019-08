Sommerhaus: Willi Herren macht den Wendler fertig

Dienstag, 6. August 2019 17:18 Uhr

Im „Sommerhaus der Stars“ überschlagen sich in der dritten Folge die Ereignisse: Schauspielerin Jessika Cardinahl und ihr Fummel-Quentin ziehen aus und dafür zieht Ex-„Big Brother“-Star Sabrina mit ihrem Thomas ein. Bei ihrer Ankunft wird es laut.

Ihre etwas besondere Art überrumpelt die Bewohner komplett. Der Wendler zeigt ihr das Haus und die Schlafzimmer. Und – zack – gibt es schon den ersten Streitpunkt, denn Elena glaubt, dass er die Neuen noch in ihr Schlafzimmer stecken möchte, damit er weiterhin Platz für sich und „das Kind“ Laura hat. Denn nach dem ersten Auszug hat er es okkupiert.

Elena rastet aus. Welches Paar fliegt aus dem Sommerhaus?

Die Stimmung ist gereizt

Die Gelegenheitssängerin und Ex-Big-Brother-Bewohnerin Sabrina und Willi Herren kennen sich seit Ewigkeiten und Sabrina geht bei ihm auf Tuchfühlung, was Jasmin rasend macht. Halbherzig versucht Willi Sabrina klarzumachen, dass sie etwas mehr Distanz wahren sollte. Lässt sich so die Eifersucht von Jasmin überwinden?

Willi fühlt sich vom Wendler nicht beachtet und startet daraufhin eine Kampagne gegen ihn. Er versucht, alle anderen auf seine Seite zu ziehen, um so den Wendler raus zu wählen. Dabei geht der Ballermann-Sänger ihn ähnlich an, wie Roland in der ersten Folg. Er verbeißt sich wie eine fiese D0gge in ihm, überzieht den Schlagersäünger mit Schmähungen und führt das Ganze anschließend vor versammelter Mannschaft auf. Und es wird richtig heftig!

Da stellt sich für viele die Frage: Ist Willi wirklich so aggro oder wurde er vielleicht von der Produktionsfirma beauftragt für Stimmung im Haus zu sorgen? Man weiß es nicht..

Grüppchenbildung

Roland versucht vor der Nominierung eine Gruppe zu bilden, um sich und andere Bewohner so vor der Abwahl zu schützen. Bei seinen Taktikgesprächen wird er von anderen Pauschalurlaubern überrascht, die ihn freundlich „besuchen“. Zerrieben vom schlechten Gewissen darüber, möchte er alleine sein, wird aber von Willi und Mike in die Zange genommen, die sich besorgt nach seinem Zustand erkundigen. Wer verlässt diesmal das Sommerhaus?