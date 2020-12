17.12.2020 09:52 Uhr

Sophia Thomalla über ihre neue „geniale“ Datingshow

Sophia Thomalla hat einen neuen Job ergattert, sie ist die Moderatorin von Are you the One?" Sie selbst ist total verliebt in ihrem Freund Loris Karius, doch trotzdem hat sie mit den Single-Kandidaten der Datinshow mitgefiebert.

Flirtsendungen gibt es im TV wie Sand am Meer, aber „Are you the One“ ist anders. Je zehn Single-Frauen und -Männer treffen im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match. Die Teilnehmer müssen selbst herausfinden, wer zu wem gehört. Nur wenn alle zusammen richtig liegen, gewinnen sie eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Sie hat mitgefiebert

Sophia Thomalla ist selbst total begeistert von dem Format und erklärt: „Man fasst es manchmal gar nicht, wie schnell Menschen die Kameras vergessen. Und – Überraschungen ohne Ende. Krass echt“, so die Moderatorin erstaunt gegenüber RTL.

Sie hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, selbst mit zu tippen, doch das war gar nicht so einfach: „Man sieht es ihnen gar nicht an. Ich habe mit meinen Vermutungen sehr oft danebengelegen. Wir waren den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Mal richtig, mal falsch. Spannend. Wir haben getippt bis der Arzt kommt!! Aber am Ende des Tages müssen die Kandidaten selbst herausfinden, wer ihr Perfect Match ist.“

So krass waren die Dreharbeiten

Auch bei „Are you the One“ geht es ziemlich heiß her zwischen den Kandidaten, wie Thomalla verriet: „Man ist bei dem, was im Fernsehen läuft, ja mittlerweile sehr abgehärtet. Die Erwartungen an ein Reality-Dating-Format sind dementsprechend hoch. Je oller, desto doller. Es gab fast keine Grenzen. Die Kandidaten, haben getrunken, sich gestritten, waren hemmungslos. Wir waren belustigt und geschockt zu gleich.“

So denkt sie darüber

In der Datingshow wird jedem Single ein perfektes Match zugewiesen, dafür sind Psychologen zuständig. „Ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Psychologe für mich den richtigen Partner auswählen kann“, so Sophia.

Und weiter: „Ich bin auch wahnsinnig kompliziert und gehe ungern Kompromisse ein. Es gibt so viele tolle Menschen, die Single sind und so viele Idioten, die wiederum in einer Partnerschaft leben, wo man sich fragt: wie zu Hölle hat der denn das geschafft? Für die Show macht das Konzept durchaus Sinn; im wahren Leben denke ich eher nicht. Klaus Kinski sagte so schön: „Jeder Topf hat seinen Deckel. Nützt alles nichts, wenn du ein Lappen bist.“

„Are You The One?“ soll Anfang 2021 starten. Die zweite Staffel ist ein TVNOW Original und wird auch später online im Stream verfügbar sein.