13.08.2020 22:30 Uhr

Soweit isses schon: Ramon Roselly macht Dich berühmt!

Wer schon immer davon geträumt hat, berühmt zu werden, sollte sich an DSDS-Gewinner von 2020, Ramon Roselly, wenden. Der kann wohl dabei helfen.

Für die neue Staffel von DSDS geht RTL offenbar in die Vollen. Nachdem am Donnerstag Michael Wendler und Mike Singer als neue Juroren bekannt wurden, mischt offenbar auch DSDS-Sieger 2020 Ramon Roselly mit. Der Zuschauer-Liebling soll neue Talente rekrutieren.

Aufruf auf Instagram

Wie, das hat der 26-jährige Strahlemann heute in einem neuen Video auf seinem Instagram-Kanal erklärt: „Wie ihr wisst, habe ich es durch ‚DSDS‚ selbst geschafft. Jetzt bin ich in vielen Fernsehsendungen mit dabei. Es macht mich unheimlich stolz, dass den Leuten gefällt, was ich mache. Es macht mir sehr viel Spaß“, erklärte der sympathische Sänger, in der bekannten bescheidenen Art.

Ramon will die Videos an DSDS schicken

„Jetzt kommt’s: Ich möchte euch bekannt machen! Also, falls ihr Lust habt, bekannt zu werden und groß rauszukommen, dann schickt mir ein Video mit dem Hashtag ‚Ramonmachtdichfame‘. Ich werde die dann an ‚DSDS‘ weiterleiten. Wer weiß, vielleicht wirst Du dann der neue Superstar 2021“, so Ramon.

Klingt alles so, als sei es gaaaanz spontan, dürfte aber ganz sicher von langer Hand vorbereitet sein, so dass der Schlager-Shootingstar 2021 als Teil der Casting-Show wieder auftauchen dürfte.

Historischer Sieg

Was genau es damit auf sich hat, erklärte der Hobbyfußballer vorerst aber noch nicht. Gut vorstellbar, dass der diesjährige „DSDS“-Sieger also in irgendeiner Form in die kommende Staffel integriert wird und somit das Augenmerk auf bestimmte Kandidaten verschärft wird. Als Juror ganz sicher nicht. Soweit kommt’s noch, dass die Juroren ihre eigenen Kandidaten is Rennen schicken könnten…

Für die, die es noch nicht wissen: Der ehemalige Artist, der noch immer im sächsischen Zschernitz in einem Wohnwagen wohnt, konnte das Finale im April in rekordverdächtiger Einmütigkeit (80, 82%) gewinnen.

Casting-Termine

Wer in der kommenden Staffel DSDS dabei sein möchte, hat nach wie vor die Möglichkeit vorzusingen. Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 können sich beim Online-Casting oder mit einem Video bei Instagram (#Superstar2021) oder aber persönlich bei einem der offenen Castings bewerben.

Berlin: 14.08. GLS Sprachenzentrum, Kastanienallee 82, 10435 Berlin

Berlin: 15.08. GLS Sprachenzentrum, Kastanienallee 82, 10435 Berlin

Bremen: 27.08. Best Western Hotel zur Post, Bahnhofsplatz 11, 28195 Bremen

Hamburg: 28.08. HYPERION Hotel Hamburg, Amsinckstraße 39, 20097 Hamburg

Hamburg: 29.08. HYPERION Hotel Hamburg, Amsinckstraße 39, 20097 Hamburg

Dortmund: 03.09. Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2, 44135 Dortmund

Köln: 04.09. MMC Studios, Am Coloneum 1, 50829 Köln

Köln: 05.09. MMC Studios, Am Coloneum 1, 50829 Köln