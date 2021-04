„Bauer sucht Frau“-Star bei „Ex on the Beach“ dabei: Start der 2. Staffel

07.04.2021 14:34 Uhr

Fans der guten Trash-Unterhaltung haben endlich wieder einen Grund zur Freude: Die zweite Staffel von "Ex on the Beach" steht in den Startlöchern und die ersten Singles wurden bekannt gegeben.

Die zweite Staffel von „Ex on the Beach“ zieht nach Mexiko. Auf sieben Singles warten Sonne, Strand, heiße Flirts und die Suche nach der nächsten großen Liebe. Wenn da nicht auch die Ex-Partnerinnen und -Partner auftauchen würden…

Das sind die Singles!

Roxy (28) aus Ansbach

Beruf: Gelernte Zerspanungsmechanikerin und Influencerin

Instagram: @_roxytv_

Single seit: halbem Jahr

TV-Erfahrung: „Temptation Island“ (2020), „Temptation Island VIP“ (2020)

Roxy wünscht sich einen Partner, der ganz viel Geduld mitbringt, vor allem weil sie launisch sein kann.

Lara (21) aus Leipzig

Beruf: Rapperin und Heilerzieherin für psychisch kranke Menschen

Instagram: xobadgy

Single seit: zwei Jahren

TV-Erfahrung: keine

Lara rappt, twerkt und nimmt sich das, was sie will.

Sandra (28) aus Hürth

Beruf: Produktionsassistentin und Messe-Hostess

Instagram: @_sisandra

Single seit: drei Jahren

TV-Erfahrung: keine

Sandra kommt besser mit Männern als mit Frauen klar, denn sie spielt gerne Playstation und schaut Fußball.

Celina (22) aus Nürnberg

Beruf: Supermarktkassiererin

Instagram: @celina_pp

Single seit: vier Monaten

TV-Erfahrung: keine

Den ersten Schritt sollte ihrer Meinung nach der Mann machen.

Diogo (26) aus Köln

Beruf: Tätowierer mit eigenem Studio

Instagram: @diogosangre

Single seit: halbem Jahr

TV-Erfahrung: „Temptation Island“ (2020)

Für Diogo steht die Familie immer an erster Stelle. Dazu zählt dann natürlich auch seine ausgewählte Herzdame Für sie ist er immer ein treuer Begleiter, bester Freund und guter Liebhaber.

Tommy (25) aus Nizza

Beruf: bis Oktober 2019 Profischwimmer, studierte Hotelmanagement und arbeitet im Hotel der Eltern

Instagram: @tommypedroni

Single seit: fünf Jahren

TV-Erfahrung: „Les princes et les princesses de l’amour“ (2020, W9, Frankreich)

Tommy glaubt, dass er noch nie verliebt war.

Till (32) aus Kiel

Beruf: Bademeister und Aquafitnesstrainer

Instagram: @tilladam23

Single seit: neun Monaten

TV-Erfahrung: „Love Island” (2018), „Bauer sucht Frau“ (2020), „Temptation Island“ (2020)

Für den freiheitsliebenden Till ist die Ehe nichts, er würde den Bund nur IHR zuliebe eingehen

Immer donnerstags steht auf TVNOW eine neue Folge von „Ex on the Beach“ zum Abruf bereit. Los geht’s am Donnerstag, 15. April 2021 mit einer Doppelfolge. Nach den 16 Folgen zeigt der Streaming-Dienst erstmalig eine Wiedersehensshow.