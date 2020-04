Stefan Mross kommt ab Mai wieder zurück – aber ohne Publikum

Die neue Saison „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross (44) startet trotz Corona planmäßig am 3. Mai um 10 Uhr im Ersten. Das Konzept der beliebten Unterhaltungssendung wurde allerdings an die derzeit gültigen Produktions- und Hygienevorschriften angepasst.

Mit Musik und guter Laune wollen Stefan Mross und sein Team trotz weltweiter Krise ihren Zuschauern treu bleiben. In insgesamt 16 Sendungen werden Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars live auftreten oder live per Video zugeschaltet.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ebenfalls live in die Sendung schalten – und müssen auch in diesem Jahr nicht auf Spiele und Überraschungen mit ihren Stars verzichten. Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung wie immer live aus dem Europa-Park in Rust. Die Sendungen werden zunächst ohne Vor-Ort-Publikum stattfinden.

Kontrast zu den Alltagssorgen der Menschen

Moderator Stefan Mross ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Zuschauern in diesen von der Corona-Pandemie gezeichneten Wochen bewusst: „Auch in diesen schweren Tagen ist es mir eine Herzensangelegenheit, für meine Fans da zu sein. Mit Musik, Stars und Sommerlaune wollen wir einen Kontrast zu den Alltagssorgen der Menschen schaffen.“

Zum Erfolgsrezept der Show gehören Gute-Laune-Musik, Humor und Stargäste. Das soll sich auch jetzt nicht ändern. Zur Auftaktsendung am 3. Mai sind Hansi Hinterseer, Claudia Jung, Feuerherz, Eloy de Jong und Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross zu Gast.

In den folgenden Sendungen stehen unter anderem Ben Zucker, Sarah Jane Scott und Calimeros auf der Showbühne. Auch auf die Sommerhitparade und Rekorde und Talente wird „Immer wieder sonntags“ nicht verzichten, auch wenn diese nun vorerst in kleinerem Rahmen stattfinden werden. Außerdem weiter dabei: die Rubrik „Was macht eigentlich…?“ und der beliebte Holzwurm Willi, der auch ohne anwesendes Publikum sein Unwesen treiben wird.

„Immer wieder sonntags“, ab 3. Mai 2020, sonntags, 10 Uhr im Ersten.