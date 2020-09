27.09.2020 16:30 Uhr

Sunny verlässt GZSZ und bekommt eigene Spin-Off-Serie!

Bei der beliebten Vorabendserie "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" kommt es zu einer Änderung: Sunny verlässt GZSZ! Zu sehen gibt es den Abschied am kommenden Donnerstag um 19.40 Uhr bei RTL.

Sunny und Emily (Anne Menden) feiern Sunnys Abschied aus Berlin mit einer fetten Partynacht. Dummerweise verschläft Sunny deswegen ihren Flieger und beschließt, einen Zug zu nehmen.

So geht es mit Sunny nach GZSZ weiter!

Doch zuvor nimmt sie sich Zeit, all ihre Freundinnen mit einem fröhlichen Picknick im Park zu verabschieden. Als sie endlich zum Bahnhof aufbrechen will, stellt die fest, dass die Bahn streikt. Irgendwie will das Schicksal sie nicht gehen lassen… Sunny wird daher mit einem alten Käfer Cabrio nach München zur Masterclass reisen.

Endlich! Sunny ist in München angekommen und ist nun Teil der exklusiven Fotografie Masterclass von Mehrfachpreisträger Brian Fox! Ihre anfängliche Freude erhält allerdings einen ordentlichen Dämpfer, als ihr die Ablehnung ihrer neuen Mitschüler entgegenschlägt und Brian Sunnys erstes Foto im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft zerreißt. Kein guter Start…

Sunny will hinschmeißen!

Dass der ominöse Lennard, von dem immer alle nur reden, aber selten sehen, für sein mittelmäßiges Foto auch noch in den Himmel gelobt wird, löst bei Sunny Unverständnis aus. Während der ersten Partynacht in Münchens angesagtestem Nightclub K8, dem zweiten zu Hause der Masterclass, fühlt Sunny sich durch die Ablehnung der anderen mehr als Fehl am Platz.

Da kommt ihr der schnuckelige Beau an der Bar gerade Recht – und darf sich erstmal alles anhören, was Sunny gerade so quer sitzt. Womit sie nicht gerechnet hat: Der süße Typ ist Gruppenleader Lennard… Dass crazy Ruby sie dann nachts auch noch aus dem gemeinsamen Zimmer aussperrt, macht das Chaos für Sunny perfekt – und sie beschließt, die Masterclass wieder zu verlassen… Ob sie sich noch mal umentscheiden wird?

Eine böse Überraschung

Sunny hat sich dazu entschieden, die Masterclass nicht zu verlassen und freut sich, in München nun endlich angekommen zu sein. Sie genießt die Zeit fernab von Berlin und stürzt sich mit vollem Elan in ihre neue Aufgabe. Ein Anruf ihrer Mutter holt sie allerdings schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, vor allem als sie erfährt, dass ihre Mutter mittlerweile auch in München lebt und all ihre Zeit und Geld in ihr neuestes Projekt steckt: Eine heruntergekommene Hütte am See.

Sunny ist fassungslos. Währenddessen wird Ove von seiner Vergangenheit eingeholt. Sein alter Rivale Kevin kreuzt unverhofft seinen weg. Ove versucht, ihn loszuwerden, hat dabei allerdings nur mäßig Erfolg. Ove sucht Ablenkung in einer Bar – und kommt dabei Kims größtem Geheimnis auf die Schliche…

„So etwas gab es wirklich noch nie in Deutschland“

Über ihr neues Projekt sagt Sunny-Darstellerin Valentina Pahde: „So etwas gab es wirklich noch nie in Deutschland. Wir trauen uns, über Grenzen zu gehen und wollen provozieren. Egal, ob es um den Inhalt der Szenen geht oder um die Umsetzung. Wir sind frei von jeglichen Regeln und drehen sehr emotional und real.“

Die Fans würden Sunny von einer ganz anderen Seite kennenlernen. „Ich bin gespannt, wie es ankommen wird“, erklärt die Blondine. Dennoch gäbe es viele Gemeinsamkeiten zwischen ihr und Sunny: „Sunny ist sehr neugierig. Sie will wissen, was hinter den Menschen und Charakteren steckt und tut alles, um dies herauszufinden. Ich als Valentina bin da manchmal ein bisschen zurückhaltender und beobachte eher.“

Die Premiere von „SUNNY – Wer bist du wirklich?“ startet mit einer Doppelfolge am 1.10.2020 um 20:15 Uhr RTL. Die erste Folge läuft am 1.10.2020 zusätzlich auf TVNOW. Dort werden die weiteren Folgen (insgesamt 20) laufen.