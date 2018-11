Supertalent: 8-jährige Poledancerin – geht das zu weit?

Freitag, 30. November 2018 22:20 Uhr

Bei der RTL-Talenteshow „Supertalent“ gibt es regelmäßig Skurriles und Abartiges zu sehen und hin und wieder verirren sich auch echte große und kleine Talente in die Castingshow.

Nun gibt es eine Darbietung, da fragt man sich echt: Ist das angebracht? Bei diesen Bildern sträuben sich sicher, vor allem bei jungen Eltern, die Haare. Anna Smolska (8) wurde in der Ukraine geboren und lebt seit fünf Jahren mit ihren Eltern in Karlsruhe. So weit so gut. Das kleine Mädchen hat eine große Leidenschaft: „Ich mache Poledance!“ Die Achtjährige kam durch ihre Mutter auf den Sport: Mama Natalya ist Poledance-Lehrerin im eigenen Sportstudio.

Im Alter von drei Jahren begann Anna zunächst mit Rhythmischer Sportgymnastik, wechselte aber bereits ein Jahr später zum Poledance: „Die Stange war immer wie ein Karussell für mich.“

Die Eltern sind stolz

Seitdem nimmt Anna regelmäßig an Wettkämpfen teil. „Ich bin sehr stolz auf sie“, so Mama Natalya und Papa Max gesteht: „Für mich war das mit dem Polendance auch eine neue Welt. Aber wenn man mal bei den Wettkämpfen dabei ist, hat man einen ganz anderen Blickwinkel. Poledance hat sich zu einer richtigen Sportart entwickelt die mit anderen Sportarten wie der Rhythmischen Sportgymnastik zu vergleichen ist.“

Wenn Anna nicht gerade Sport macht, dann bastelt und malt sie gerne. Sie liebt es, auf der Bühne zu stehen und freut sich bei ihrem Auftritt vor allem auf Dieter Bohlen. Den trifft sie bereits hinter der Bühne: „Du musst nicht aufgeregt sein“, beruhigt der Pop-Titan die kleine Sportlerin.

Wie wird die Jury auf Anna reagieren? Schließlich ist Poledancing eine Sportart, an einer Stange, bei dem die meist weiblichen Tänzerinnen sexy Kleidung tragen und einen Hauch Erotik versprühen.

