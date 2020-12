17.12.2020 19:55 Uhr

Supertalente Jim und John Förster: Akrobatik mal ganz anders

In der letzten Castingsendung von "Das Supertalent" zeigen noch sieben Acts ihr Talent vor Dieter Bohlen, Evelyn Burdecki, Chris Tall und Bruce Darnell. Dann fällt die Jury die Entscheidung, wer außer den vier Goldenen Buzzer-Kandidaten, noch im großen Finale antritt.

Diese Kandidaten sind schon im Finale

Jedes Talent, dass in den Castings mindestens 3 „Ja’s“ bekommen hat, hat die Chance ins Finale einzuziehen. Die Juroren verteilen Punkte zwischen 1 und 10 an die Acts. Dabei wissen die Juroren nicht, wie ihre Kollegen gewählt haben. Am Ende der Show verkünden Daniel Hartwich und Victoria Swarovski die 7 Talente mit den meisten Punkten, die es ins Finale geschafft haben. Gemeinsam mit den Goldenen Buzzer Kandidaten: Opernsängerin Vanessa Calcagno (34) aus Saarbrücken, Comedian Elastic, Handfurzer Guy First, und den Handstandakrobaten Messoudi Brothers, kämpfen sie am Samstag, den 19. Dezember, 20.15 Uhr live um den Sieg.

Jim & John mit neuer Idee

Die Berliner Brüder Jim und John sind seit der Kindheit begeisterte Akrobaten und haben mittlerweile acht Deutsche Meisterschaften in der Partnerakrobatik für sich entscheiden können. Jim und John haben gemeinsam eine Performance entwickelt, bei der sie die Partnerakrobatik mit Comedy verbinden und sind so erfrischend und unterhaltsam, aber ebenso erstaunlich.

Die Brüder verbringen jedoch nicht ihre gesamte Zeit miteinander auf der Bühne. John ist ein Multitalent, arbeitet außer als Akrobat auch als Sportmoderator, Model, Fotograf und Tänzer. Er ist außerdem zweifacher Familienvater und beschäftigt sich neben der Akrobatik gerne mit Lichtkunst, Laser Streetart und dem Design seiner eigenen Sonnenbrillen. Im Netz ist der 32-Jährige als „BerlinJohn“ zu finden.

Sein jüngerer Bruder Jim hat noch keine Familie und widmet sich daher intensiv ehrenamtlichen Tätigkeiten, bei denen er beispielsweise Abenteuercamps für Kinder und Jugendliche betreut, Integrationsfahrten im Sommer organisiert und anderen Sportlern die Akrobatik als Trainer einer Turngemeinde beibringt.