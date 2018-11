Sylvie Meis: Ab heute sucht sie ein neues Dessous-Model

Mittwoch, 21. November 2018 17:56 Uhr

Ab heute gibt es gaaanz viel Nackte Haut, denn Sylvie Meis sucht ein neues Dessous-Model. Sie selbst steht für Beauty, Style und Glamour. Ihr Name ist längst zu einer eigenen Marke geworden, denn hinter der vielseitigen Moderatorin steht auch eine erfolgreiche Businessfrau.

Für ihr eigenes Dessous- und Bademoden Unternehmen „Sylvie Designs“ sucht die 40-Jährige jetzt ihre neue Markenbotschafterin.

Sylvie, die selbst nur 1,58 m klein ist, sucht keine klassische Schönheit mit Modelmaßen. Viel mehr achtet sie auf Persönlichkeit, Auftreten und echte Leidenschaft. „Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Dessous Model – einer Frau, die das gewisse Etwas hat, einen tollen Körper, aber auch Ausstrahlung, die intelligent ist und meine Marke gut präsentieren kann“, so Sylvie.

Das gewinnt die Siegerin

Nach Castings in verschiedenen Städten, hat die Blondine eine Vorauswahl an 30 jungen Damen getroffen. Nun will sie die Spreu vom Weizen trennen.

Der Siegerin winkt nicht nur der Deal mit Sylvie und ein Preisgeld von 50.000 Euro, sondern sie verspricht auch: „Dieses Mädchen kriegt einen mega Start in ihre Karriere als Dessous oder Swimwear-Model. Das ist schon eine super Sache für ein junges Model.“

Die Top 30 sind bereits ziemlich vielversprechend, wer von den knackigen Damen darf sich demnächst mit dem Titel „Slyvies Dessous Model“ schmücken? Wer gewinnt 50.000 Euro und shootet zusammen mit Sylvie die neue Kampagne?

„Sylvies Dessous Models“ heute, 20:15 Uhr auf RTL.